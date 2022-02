“Detto Fatto”, Bianca Guaccero e quella frecciatina inaspettata: studio in tilt

“Detto Fatto” è andato in scena con il suo usuale appuntamento: negli studi un momento inaspettato ha fatto calare il gelo nello studio.

Scoppia la confusione durante l’ultima puntata di “Detto Fatto”. Il seguitissimo format, in onda dal lunedì al venerdì su Raidue, non smette mai di stupire il pubblico con i suoi stacchetti e momenti coinvolgenti.

Trasmesso dal 2013 per un totale di 1523 puntate, è guidato dal 2018 da Bianca Guaccero: la presentatrice, 41 anni di Bitonto, incanta ogni giorno il pubblico con la sua verve e il suo talento districandosi tra i vari tutorial e approfondimenti dedicati a personaggi dello spettacolo.

Il format è amatissimo dal pubblico, tenendo incollati gli spettatori agli schermi ogni pomeriggio.

“Detto Fatto”: frecciatina inaspettata di Bianca Guaccero

Protagonista della puntata odierna di oggi è stata l’etoile Oriella Dorella, 70 anni, che ha intrattenuto il pubblico in studio e da casa con un tutorial di fitness over.

La conduttrice ha dedicato parole importanti inerenti il movimento con un appello dal forte impatto: “Voglio far capire quanto sia importante il movimento, mettersi in forma non ha età.“

Durante gli insegnamenti dello storica ballerina classica, Bianca ha coinvolto la sua cricca presente in studio impegnandosi anche lei nei movimenti: tra chi tenta di riprodurre il workout c’è anche Jonathan, che si mostra in difficoltà nell’attività fisica, nei confronti dei quali la 41enne non ha potuto trattenere una frecciatina inerente alla sua forma poco allenata.

“Gli ha venduti Jonathan gli addominali”, la battuta della presentatrice nell’ironia nei confronti del collega. Poi si mostrano tutti intimoriti per la severità della danzatrice.

Tra le risate nello studio, il momento è stato molto movimentato. Dagli attimi scalmanati si è passati a un focus più austero con un approfondimento dedicato a Elisabetta II in occasione del Giubileo di Platino. Per i 70 anni di regno di Sua Maestà sono state ripercorse le tappe del suo regno, facendone un ritratto a tutto tondo tra traguardi e sfide.