Maddalena Corvaglia ha stupito tutti mostrandosi incredibile con indosso una mise da infarto e riprendendosi in una posa sbalorditiva.

Popolo del web in estasi a seguito di uno scatto rovente condiviso da Maddalena Corvaglia. L’ex velina di “Striscia la Notizia” ha conquistato anno dopo anno il grande pubblico con la sua bellezza travolgente. Con il suo fisico incredibile e i suoi occhi azzurri ha fatto breccia nel cuore di milioni di fan.

Classe 1980, di origini pugliesi, oltre ai successi sugli schermi ha raggiunto molto seguito sui social in particolare su Instagram dove conta ben 1,2 milioni di follower.

Sul suo feed da sogno racconta le sue giornate scandite tra impegni lavorativi e personali, in cui non mancano attimi dai suoi intensi allenamenti. Appassionata di fitness spesso dedica contenuti ai suoi workout come nel caso dell’ultimo post apparso sulla sua gallery capace di scatenare le fantasie dei fan, in estasi per la visione sublime.

Maddalena Corvaglia irresistibile: visione da sogno

“Wow”, “Forza della natura”, “Gambe divine”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Maddalena. Si tratta di una serie di scatti da urlo, accompagnanti da alcuni video, in cui si è ripresa in una posa da infarto.

In particolare a colpire il primo scatto in cui è ritratta in bikini in una verticale: a testa in giù ha mostrato il suo fisico tonico dimostrando grande forza e stabilità. Con il contenuto ha voluto condividere consigli su come riuscire a realizzare questa posizione.

“Non trovi stabilità quando fai la VERTICALE SUI GOMITI? Ecco 7 passi per arrivare in posizione verticale senza LA PAURA DI CADERE e controllando la posizione finale”, le parole nell‘entusiasmo condivise dalla bellissima showgirl.

La visione ha incantato i fan accorsi a mettere subito il loro like e scatenarsi tra cuori e complimenti. Molti sono rimasti stupiti dalla sua agilità incredibile e dal suo fascino eterno.