Katia Follesa ha fatto sognare i fan mostrandosi molto emozionata al fianco di una persona speciale: gli attimi sono travolgenti.

Gioia e felicità a mille. Queste le emozioni che si leggono nel volto di Katia Follesa nel suo ultimo post condiviso su Instagram dove è seguitissima. Il suo milione di follower non ha potuto che essere estasiato dalla visione in cui la comica si è mostrata tra le braccia di una persona speciale.

La 46enne è diventata conosciuta al grande pubblico a seguito della partecipazione a “Zelig” dove si è distinta con il suo temperamento travolgente e la sua simpatia. Di seguito è poi approdata in innumerevoli programmi tra cui “Lol – Chi ride è fuori” e ha raggiunto un grande seguito sul web.

Attivissima su Instagram, tramite il social racconta le sue giornate intese scandite tra set e attimi di relax: ogni contenuto raggiunge subito molto successo come è accaduto con l’ultimo scatto apparso sulla sua gallery.

Katia Follesa: attimi travolgenti con una persona speciale, fan in estasi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Il gol più bello di Vlahovic” Carolina Stramare, sotto al body…

“Coppia meravigliosa”, è solo uno dei tanti commenti di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post della comica. Si tratta di uno scatto con cui ha lasciato tutti senza fiato in cui si mostra sublime e molto emozionate tra le braccia di un collega a cui è molto legata: Eros Ramazzotti.

Indosso uno scenico abito nero e un paio di tacchi vertiginosi, si è lasciata andare tra le braccia del cantante che l’ha stretta in un caloroso abbraccio sul palco del nuovo format condotto dalla Hunziker. Nonostante l’intesa, Katia ha specificato come i due siano legati solo da una forte amicizia.

“Postando questa foto so che scatenerò l’inferno… tutti ne parleranno, le Tv, la stampa, i telegiornali! So che i fan vogliono che noi si torni insieme…ma lo dico una volta per tutte… io e Eros siamo SOLO AMICI”, le parole che si leggono nella didascalia al post.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Il gol più bello di Vlahovic” Carolina Stramare, sotto al body…

Il chiarimento ha gettato alcuni fan nel dispiacere. Non è mancato chi ha evidenziato come sperava che i due formassero una coppia: “Peccato ci avevo sperato”, commenta un utente.