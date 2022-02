Andrea Delogu è alla conduzione del nuovo programma di Rai2, Tonica. Durante la prima puntata si lascia andare senza freni ad alcune dichiarazioni inaspettate

La conduttrice e scrittrice Andrea Delogu è senza dubbio una delle più amate degli ultimi anni. La sua carriera si alterna tra la conduzione di importanti programmi radiofonici e televisivi. Negli ultimi anni l’abbiamo vista e sentita sempre più spesso in tv e alla radio.

Una carriera fatta di grandi esperienze anche molto diverse tra loro. Nelle ultime edizioni del Festival di Sanremo l’abbiamo vista, al fianco di Ema Stokholma e Gino Castaldo, commentare la diretta delle serate. Andrea è una donna bellissima ed estremamente talentuosa. Il pubblico è pazzo di lei. L’anno passato aveva fatto parlare di lei a causa della sua rottura con il marito, l’attore Francesco Montanari. Ma ormai la bella conduttrice sembra aver voltato pagina e preferisce dedicarsi totalmente alla carriera.

Andrea Delogu conduce Tonica, la prima puntata fa già scalpore

Il nuovo progetto lavorativo di Andrea Delogu, riguarda la conduzione del nuovo programma di Rai2, Tonica, in onda in seconda serata dal 15 febbraio 2022. La prima puntata è stata un vero e proprio successo. Ma durante la serata è accaduto qualcosa di inaspettato. La conduttrice si è lasciata andare ad alcune rivelazione un pò spinte.

Ospite della prima puntata del programma è stato Stefano de Martino, collega ed amico della Delogu, che aveva condotto con lui nel 2020 il programma Ricomincio da RaiTre. Tra i due è nato un’amicizia sincera che è cresciuta col tempo arrivando a diventare un rapporto molto solido. A parlare di tutto questo è la Delogu stessa che introduce il suo ospite con parole di grande affetto: “Un uomo, un amico a cui voglio molto bene. Ci facciamo telefonate di ore. Lui fa il mio stesso mestiere. Abbiamo lavorato insieme. Andiamo a cena, al cinema, in discoteca, un amico vero insomma” ha affermato la conduttrice. “E’ difficile ma si può essere amiche di uno bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino“, ha continuato annunciando l’ospite.

A questo punto Stefano è arrivato sul palco e ha detto di non riconoscersi in tutti questi aggettivi. Andrea Delogu allora ha sganciato la bomba in modo molto ironico: “Credo di essere rimasta incinta“.