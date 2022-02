Il panorama napoletano vanta di grandi artisti: da Totò a Edoardo de Filippo, da Pino Daniele al grande, grandissimo Massimo Troisi. Questi oggi non sono più tra noi fisicamente, ma nel cuore di tutti una cosa è certa: non sono mai andati via.

Oggi 19 Febbraio, Massimo Troisi avrebbe compiuto 69 anni, di sicuro negli anni sarebbe rimasta intatta la sua inimitabile simpatia e la sua unica capacità empatica con chiunque gli rivolgesse la parola. Dai suoi film alle sue battute, Troisi resta un caposaldo di talento.

Aveva solo 41 anni quando in quel 4 giugno 1994 il cuore di Troisi si fermava per sempre. Da gran professionista quale è sempre stato, nonostante i suoi problemi al cuore, Massimo decise di girare comunque il suo ultimo film, “Il Postino” e già su quel set durante la lavorazione il suo volto stanco cambiava giorno dopo giorno. Proprio durante le riprese del film, l’attore si fece visitare in ospedale dove gli comunicarono che si sarebbe dovuto operare d’urgenza, ma che questo avrebbe comportato una lunga degenza, fu a quel punto che Massimo decise di finire prima il suo film. Troisi si è spento nella casa della sorella Annamaria ad Ostia a causa di un attacco cardiaco conseguente di una febbre reumatica.

Oggi 19 Febbraio, il compleanno di un mito assoluto della comicità: Massimo Troisi

Oggi 19 Febbraio nel giorno del suo compleanno, la sua San Giorgio a Cremano gli dedica una statua che lo rappresenta proprio durante una scena del suo film “Il Postino”. Napoli si prepara a festeggiarlo in grande stile. L’opera sarà posizionata proprio davanti al murales a lui dedicato qualche tempo fa nella piazza che porta il suo nome.

Tutta Napoli e non solo continua ad avere un ricordo candido e malinconico allo stesso tempo di Troisi, un’artista che con i suoi film, le sue storie con uno sfondo di riflessione sempre impeccabile e i suoi racconti comici resteranno sempre un motivo di grande orgoglio per Napoli, anche perché Massimo aveva una capacità che oggi è raro trovare negli artisti: riuscire a raccontare vita vera con una leggerezza ed una simpatia capace di rendere le difficoltà della vita un motivo in più per farcela.

