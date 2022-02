Silvia Toffanin colta di sorpresa dal suo ospite. Ha rivelato davanti a tutti cosa ha fatto per averlo in studio con lei. La verità

Come ogni sabato pomeriggio, anche oggi è andata in onda una nuova puntata di “Verissimo”, il programma storico di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Una “super puntata” come l’ha definita la padrona di casa. Tanti gli ospiti che hanno scelto di raccontarsi insieme a lei e rivelare sempre qualcosa di inedito al pubblico che da sempre mostra un affetto smisurato per il programma che da quest’anno ha raddoppiato il suo appuntamento arrivando anche alla domenica.

Proprio ad inizio puntata però il pubblico è rimasto spiazzato. L’ospite in studio è entrato e ha rivelato quello che nessuno si sarebbe mai immaginato sulla compagna di Pier Silvio Berlusconi: una verità scioccante.

Silvia Toffanin: ecco come ha convinto il suo ospite

Silvia Toffanin accoglie nello studio di “Verissimo” Teo Mammuccari, il volto Mediaset che da due settimane è al timone de “Le Iene” al fianco di Belen Rodriguez. Nemmeno il tempo di presentarlo che la conduttrice rimane di stucco.

Teo mette subito le cose in chiaro e svela a tutti, senza peli sulla lingua, cosa ha fatto la padrona di casa per averlo suo ospite. “Posso dirlo al pubblico?” chiede ironicamente alla conduttrice, poi sgancia la bomba.

“Mi ha mandato delle persone a casa raccomandandomi di fare il bravo”. La padrona di casa prima attonita, poi puntualizza: “Non è vero, diciamo la verità!” spiegando al pubblico che Mammuccari non voleva fare l’intervista e così lei ha usato i suoi “metodi” per convincerlo.

“Non sono in grado di fare questo tipo di televisione – ha subito aggiunto il conduttore – Non è il mio, non sono abituato e adesso, infatti, sono agitato, che ci diciamo?”.

E così la Toffanin ha consigliato al suo ospite di stare tranquillo e di surfare nelle onde di “Verissimo”. “Non fare la spiritosa” la risposta di Teo leggermente preoccupato. “Non mi conviene eh – la replica della Toffanin che però non si arrende – Sono carica a pallettoni” e lancia il primo filamato.

Teo Mammuccari, 20 anni di carriera

Silvia Toffanin e la redazione di “Verissimo” hanno preparato un bellissimo filmato che ha riassunto tutta la carriera di Teo Mammuccari, lui che da oltre 20 anni ha sempre colpito e conquistato il pubblico perché quando Teo entra in scena non si sa mai cosa aspettarsi.

Un artista che ha brillato in ogni programma che ha condotto rompendo gli schemi per crearne sempre di nuovi. La sua carta vincente? L’ironia usata per fare sempre centro al suo obiettivo. E così dopo il filmato il conduttore si è ricreduto: “Io non volevo venire ma grazie, è bellissimo” ha detto dopo aver visto tutta la sua carriera scorrere davanti agli occhi.

“Quando ti dicono bravo vuol dire che sei vecchio” ha commentato ancora Teo davanti all’applauso del pubblico, anche se lui vecchio non lo si sente affatto. Con la Toffanin ha raccontato i suoi esordi e la sua vita da papà ricordando che iniziare non è stato facile e che ha fatto tanti lavori per pagare la scuola di teatro.

“Io vengo dalla strada e non me ne vergogno. Io sono un coniglio da strada” ha detto raccontando i suoi primi mestieri come quello di imbianchino. Poi la chiamata di Davide Parenti, il programma “Libero” ed un successo dietro l’altro che lo hanno portato fino ad oggi.