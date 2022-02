“E non aggiungo altro…”, Flora Canto e lo sguardo che penetra nell’anima: come mamma l’ha fatta – VIDEO

Flora Canto rompe il silenzio e lancia un annuncio via social che fa scatenare la folla: una bellezza divina che lascia tutti a bocca aperta.

La nuova leva dello spettacolo nazionale, meglio nota come la moglie dell’inarrestabile comico del momento, Enrico Brignano ha scelto di intraprendere un percorso esclusivo con l’obiettivo di costruirsi una carriera da sogno, sulle orme dell’amato.

Parliamo senz’altra di Flora Canto, reduce da una gravidanza che in un modo o nell’altro le ha permesso di spiccare il volo dal punto di vista della visibilità.

L’arrivo della cicogna è stata una vera e propria ciliegina sulla torta per la coppia del momento, trasferendo vigore e positività. Flora ha iniziato a farsi conoscere con un pizzico di ritardo, ma si sa che nella vita non è mai troppo tardi.

Dagli spezzoni temporali ad “Un’ora solo ti vorrei” a “Fatto da mamma e da… papà”, un programma televisivo che tende la mano a genitori e famiglie nel preparare il pasto preferito ai loro figlioli, il passo è brevissimo

Flora Canto, una bellezza senza tempo: afrodisiaca

E’ bastato davvero poco tempo per Flora Canto e la sua eterna simpatia prendere confidenza con il piccolo schermo e la grande famiglia della Rai.

La showgirl non ha perso tempo e ha messo subito in campo le sue qualità da cuoca, con il fine di trarre suggerimenti per coppie e famiglie con figli.

Alle prese con il nuovo palinsesto del sabato pomeriggio, potremmo parlare anche di sfida aperta e caldissima con Benedetta Parodi e Benedetta Rossi.

In molti si chiederanno, quale fosse il segreto per attirare tanti utenti e appassionati in così poco tempo?

Dal sorriso ai lineamenti angelici del volto, Flora sembra avere quel quid in più che la accomuna ad “Afrodite”, la dea della bellezza eterna, proprio come la sua nonostante il trascorrere inesorabile del tempo.

A tutte le qualità finora elencate possiamo aggiungere uno sguardo profondo e attraente, capace di far perdere la testa al più grande comico del momento.

Insomma per la Canto si prospetterà un futuro a cinque stelle, scevro di spazi aperti alle critiche o ai pregiudizi. E voi siete d’accordo con noi sotto questo aspetto?