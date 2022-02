Michelle Hunziker dopo anni torna a parlare di un amore indimenticabile, le sue parole non lasciano alcun dubbio: ritorno di fiamma?

E’ tornata in televisione con “Michelle impossible” ed ha fatto emozionare e divertire il pubblico che l’ha seguita in questa nuova avventura. Per Michelle Hunziker è stata una serata indimenticabile, in particolare grazie a lui.

“Michelle impossible” è diventato realtà e dopo qualche ora dal debutto, il web non fa altro che parlare della performance della conduttrice che per la prima volta ha dato vita al suo one woman show.

Michelle Hunziker, la rivelazione commovente sul suo ex

Si sono abbracciati, baciati in bocca, hanno riso e scherzato come una coppia che sta imparando a conoscersi e che non ha nulla da nascondere. Eros Ramazzotti è stato uno degli ospiti più attesi di “Michelle impossible” e il pubblico non poteva che emozionarsi con lui sul palco.

“Tutto avrei pensato nella mia vita fuorché lui accettasse l’invito”, aveva rivelato l’ex moglie di Trussardi qualche giorno fa a “Verissimo”. Invece il cantante ha deciso di esserci e sostenere una delle donne più importanti della sua vita in uno dei giorni più belli.

Così nel corso della serata le ha dedicato la sua canzone Più bella cosa e poi si è dichiarato apertamente, affermando: “La nostra è stata una storia bellissima. E’ indimenticabile”.

Dopo la separazione con Tomaso Trussardi, i fan hanno già fantasticato in un possibile ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. I due però hanno ribadito che tra loro c’è solo un bellissimo rapporto di amicizia.

“E’ una cosa veramente speciale anche perché si chiude un cerchio. Anche a dimostrare che le cose belle vanno salvate”, ha affermato la conduttrice con gli occhi lucidi e il suo sorriso unico e irresistibile nello studio di Silvia Toffanin. Le sue parole sono diventati virali ed hanno lasciato un briciolo di speranza tra i fan. Sarà davvero un ritorno di fiamma?