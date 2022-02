Soleil Sorge, i fans preoccupati per la sua salute: cosa sta succedendo

Soleil Sorge è bella come una Dea: l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ha fatto record di likes in pochissimi minuti

Soleil Sorge è, sicuramente, una delle concorrenti più discusse di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. La sua avventura nella casa è cominciata lo scorso settembre e si concluderà il prossimo 14 marzo con la finale, nel caso dovesse arrivarci. Nella casa ha prima conquistato tutti, ma poi ha fatto molto discutere per una situazione che l’ha coinvolta: ovviamente, stiamo parlando di Alex Belli.

La sua carriera, però, è cominciata molti anni fa con Miss Italia. In seguito, è stato il suo ruolo da corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne a permetterle di entrare a far parte, a tutti gli effetti, sia nel mondo dello spettacolo che in quello della televisione italiana. Con la sua bellezza e il suo caratterizzo particolare, è riuscita a conquistare moltissime persone fin da subito.

Soleil Sorge, bellezza senza precedenti: l’influencer conquista tutti

