Belen su Emma Marrone: “Sapete cosa penso di lei?”. La risposta della cantante non si fa attendere

Belen Rodriguez ed Emma Marrone sono due donne sicuramente diverse ma che hanno qualcosa in comune e a quanto pare un ascendente…

Belen Rodriguez è entrata a gamba tesa nella storia d’amore tra Stefano De Martino ed Emma Marrone, al tempo giovanissimi.

La cantante e il ballerino si sono conosciuti all’interno della scuola di ”Amici” di Maria De Filippi quando ancora erano estranei al successo e alla popolarità. Terminato il reality avevano inziato una convivenza a Roma e nonostante gli alti e i bassi erano riusciti a proteggere il loro amore.

Questo fino all’arrivo della bellissima showgirl argentina. Galeotto fu ancora una volta il palco del talent show più longevo d’Italia dove il ballerino napoletano rimase folgorato dalla sensualità di Belen tanto che tradì la sua fidanzata, praticamente davanti a tutta Italia.

La cantante reagì con grande compostezza: impossibile dimenticare la sua interpretazione di ”Bella senz’anima” dedicata proprio alla donna che le portò via il suo fidanzato.

La risposta di Emma Marrone all’insinuazione di Belen

A distanza di tempo i vecchi rancori sembrano essere stati messi da parte. Belen e Stefano dopo quel tradimento iniziarono un’intensa storia d’amore, si sposarono, diedero alla luce il piccolo Santiago. Poi si separarono, tornarono insieme, si separarono un’altra volta per poi ritrovarsi ancora dopo la separazione di Belen dal padre della sua secondogenita, Luna Marie.

Di recente l’attuale conduttrice de ”Le iene” ha rivelato cosa pensa realmente di Emma Marrone.

“La stimo molto e credo che anche lei stimi me” e poi ha aggiunto, “Ho dei sensi di colpa nei suoi confronti”.

Non è mancata comunque una stoccata che non avrà fatto piacere alla Marrone: “Siamo famose entrambe, ma sono più sensuale e ricca io“.

Cosa avrà pensato la cantante di questa insinuazione? Non è arrivata alcuna risposta da parte della vincitrice di Sanremo 2012, probabilmente avrà preferito lasciar correre per non gettare altra carne sul fuoco oppure l’avrà contattata in privato per dirgliene quattro?