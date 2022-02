La bellissima influencer Aurora Ramazzotti ha pubblicato sulle sue IG stories un box per rispondere alle domande degli utenti.

Aurora ha intrattenuto al meglio tutti i suoi fan, con delle video risposte alle domande più frequenti: una in particolare ha catturato l’attenzione dei seguaci.

Una ragazza, infatti, le ha scritto: “Incontro solo casi umani“.

La magnifica figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha risposto affermando di non essere una grande sostenitrice della frase “incontro solo casi umani”, poiché fermamente convinta che, in ogni relazione umana, ci sia una componente di caso e una di scelta.

La Ramazzotti ha poi proseguito dicendo: “Vi piace cambiare le persone, peccato che queste non siano progetti di bricolage e che quindi non sia così facile”.

Aurora Ramazzotti risponde a cuore aperto: “Hai mai mandato foto h*t a qualcuno?”

Sono tantissime le domande scritte dagli utenti nel box condiviso sulle IG stories di Aurora Ramazzotti.

Tra le domande più gettonate si legge anche: “Hai mai mandato foto h*t alla persona con cui ti stavi frequentando?“.

Per rispondere a questa curiosità, la Ramazzotti non ha utilizzato nessuna parola: semplicemente ha fatto una serie di smorfie e buffe espressioni, per far capire che non ha mai compiuto un gesto simile.

Questa rubrica viene pubblicata molto frequentemente dalla giovane influencer: i suoi followers la amano!

Oltre ai box delle domande, però, la meravigliosa venticinquenne condivide anche tanti altri contenuti: le foto scattate durante i servizi fotografici, i suoi affetti più stretti, parte della sua vita privata e amorosa, i viaggi in giro per il mondo e molto altro ancora…

E voi già la seguite?