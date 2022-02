Stasera è andata in onda la prima puntata di Affari Tuoi: il game show più atteso della televisione è ufficialmente ritornato su Rai Uno

Amadeus sta vivendo un periodo particolarmente pieno: infatti, solo un paio di settimane fa, lo abbiamo visto al timone per la terza volta consecutiva del Festival di Sanremo, che anche questa volta ha riscosso un incredibile successo. Subito dopo terminata questa esperienza, è partito alla volta di Affari Tuoi che è tornato in televisione dopo diversi anni.

Questa volta, il programma ha preso una piega diversa. Infatti si chiama “Affari Tuoi Famiglia“, perché il concorrente ha la possibilità di giocare insieme a tutta la sua famiglia. Non solo loro ma anche qualche ospite, infatti in occasione della prima puntata è arrivato a fare compagnia al padrone di casa il famoso cantante napoletano Gigi D’Alessio, che ha strappato qualche risata ai protagonisti del gioco.

Amadeus svela l’identità del dottore di Affari Tuoi: “Non era mai successo”

Il programma ad oggi appare completamente diverso, non solo per il format che è stato cambiato, ma anche per altri motivi. Infatti, il conduttore, ha deciso di fare qualcosa che ha spiazzato tutti. Mentre era a telefono con il dottore, gli ha detto: “Vicino a questo telefono c’è una cassa che mi permetterebbe di mettere il viva voce e fare una cosa che non è mai accaduta nella storia di Affari Tuoi: far sentire la sua voce. Mi da il consenso per farlo?”.

Il dottore è sempre stata una figura misteriosa del programma di Rai Uno, nel corso degli anni sono stati in molti a porsi questa domanda e stasera, per la prima volta, abbiamo sentito la voce del famoso dottore che in ogni edizione offre dei soldi ai giocatori per provare a cambiare le loro vite in caso di sfortuna.

Il dottore, in occasione di questa prima puntata, ha deciso di mostrarsi abbastanza gentile e di fare del suo meglio per andare incontro alla giocatrice.