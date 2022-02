“Che opera d’arte”. Vic De Angelis, la FOTO da bollino rosso: insuperabile

Vic De Angelis ha spiazzato i suoi milioni di followers con uno scatto bollente: ancora una volta, la bassista dei Maneskin ha fatto record di likes

Victoria De Angelis è la famosissima bassista del gruppo musicale Maneskin. I quattro ragazzi lo scorso anno hanno raggiunto un successo praticamente mondiale quando hanno partecipato al Festival di Sanremo con Zitti e Buoni, trionfando e volando all’Eurovision dove hanno rappresentato l’Italia e permesso al nostro Paese di vincere dopo tantissimi anni.

In questo gruppo così noto ci sono quattro componenti: Damiano, Ethan, Thomas e infine ma non per importanza proprio lei. I fans la considerano il vero e proprio pilastro del gruppo. Così piccola e per certi versi impacciata, quando sale sul palco si trasforma in una leonessa. Il suo talento è incredibile e i Maneskin non sarebbero i Maneskin senza di lei.

Vic De Angelis, la FOTO da bollino rosso: un vero e proprio capolavoro

