Le trasparenze della buonanotte, augurata da Veronica Ferraro ai suoi fan in rete, hanno la firma del fuoco e non possono essere dimenticate.

In diretta da Milano, la celebre influencer e compagna di viaggi digitali della Chiara Ferragni nazionale, Veronica Ferraro, ha condiviso una conturbante immagine di sé che ha immediatamente catturato l’attenzione dei suoi ben oltre 1,3 milioni di follower.

La carriera di fashion blogger di Veronica inizia, appunto, sulle orme dell’imprenditrice cremonese, grazie all’avvio del quotatissimo blog “The Fashion Fruit“. Ormai noto su scala internazionale. Il progetto nasce nel 2010, e dà via ad una serie di iniziative e collaborazioni che estenderanno con il passare di oltre una decade la popolarità delle loro menti creatrici. Ad oggi la bellissima influencer, dopo aver posato in copertina per “Glamour” soltanto cinque giorni fa, rappresenta a tutti gli effetti uno dei punti di riferimento più sostanziali ed audaci della moda.

“E’ trasparente” Veronica Ferraro il décolleté in vista infiamma il web, la mise al cardiopalma

