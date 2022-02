Incriminato per accuse di stupro, l’ex agente di top model e amico di Jeffrey Epstein Jean-Luc Brunel si è tolto la vita in cella.

Accusato di violenza, stupro e abuso di diverse modelle, Jean-Luc Brunel, ex agente di top model, nonché amico di Jeffrey Epstein. Proprio come l’ex finanziere statunitense, morto suicida nel carcere di New York nell’agosto 2019; anche Jean-Luc Brunel si è tolto la vita dietro le sbarre della sua stessa cella. Stando a quanto riporta il Guardian, il 75enne è stato ritrovato impiccato nel carcere parigino nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio.

Jean-Luc Brunel ritrovato impiccato in cella: indaga la Procura di Parigi

Il corpo senza vita di Jean-Luc Brunel, 75 anni, è stato scoperto nelle primissime ore di questo sabato 19 febbraio. Stando a quanto si legge nei principali media internazionali, l’uomo è morto impiccato nella sua stessa cella nel centro penitenziario La Santé a Parigi. La macabra notizia trova conferma nel rapporto ufficiale della Procura francese, che presiede all’inchiesta per ulteriori accertamenti sulle cause del decesso: secondo le prime ricostruzioni citate dai notiziari si tratterebbe di un suicidio.

La Procura di Parigi ha pertanto aperto un fascicolo affidato al 3° distretto di polizia giudiziaria. Jean-Luc Brunel fu fermato e catturato durante la sua partenza per Dakar: era dicembre 2020 quando l’indagato fu arrestato all’aeroporto di Charles-de-Gaulle. L’accusato è stato incriminato per diversi episodi di molestie e stupro nei confronti di diverse top model; tra i capi d’accusa rientra anche l’incriminazione per abuso sessuale di una minore di 15 anni, reato di cui è stato nuovamente accusato a fine giugno 2021 per un altro simile caso di violenza.

Numerose accuse lo collegano anche al noto scandalo Epstein. Nello specifico, Jean-Luc Brunel sarebbe stato complice dell’ex finanziere statunitense, colpevole di aver adescato con l’inganno le giovani vittime delle molestie e degli abusi di Epstein. Molte di loro, la maggior parte di origini umili e modeste, entrava nel vortice dello sfruttamento sessuale. Anche questa volta troviamo Virginia Giuffre tra le principali accusatrice.

La donna ha rivelato di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali con l’ex agente francese di modelle.