Cala il sipario allo stadio Franchi, dove si è appena conclusa Fiorentina-Atalanta, valida per la 26^ giornata di campionato: le pagelle ed il tabellino dell’incontro.

La Fiorentina batte l’Atalanta per 1-0 nel lunch match del 25° turno di campionato. Il primo tempo della sfida si è concluso con poche emozioni, l’occasione più ghiotta sui piedi di Koopmeiners che, servito da Malinovskyi , calcia, ma l’estremo difensore avversario si fa trovare pronto e blocca la sfera. Da segnalare l’infortunio di Torreira al 38′ che ha dovuto lasciare il posto ad Amrabat.

Nella ripresa, Piatek trova il gol decisivo per i Viola al minuto 56: cross basso di Gonzalez per il centravanti polacco che calcia rasoterra di piatto da distanza ravvicinata, Musso non riesce a trattenere e la conclusione si insacca.

Serie A, Fiorentina-Atalanta: il tabellino e le pagelle della gara

Grazie ai tre punti conquistati, gli uomini di Italiano sorpassano la Roma e salgono in quarta posizione dietro la Lazio, impegnata contro l’Udinese nel pomeriggio. La Dea, invece, rimane quinta a tre lunghezze dalla Juventus che venerdì non è andata oltre il pareggio contro il Torino.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski 6,5; Odriozola 6, Milenkovic 6,5 (67′ Martinez Quarta 6,5), Igor 6,5, Biraghi 6 (75′ Terzic 6); Bonaventura 6 (75′ Maleh 6), Torreira 6 (38′ Amrabat 6), Castrovilli 6 (67′ Duncan 6); Gonzalez 6,5, Piatek 7, Sottil 6,5. A disposizione: Terracciano, Nastasic, Venuti, Callejon, Saponara, Ikoné, Kokorin, Cabral. Allenatore: Vincenzo Italiano 6,5.

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 5,5 (76′ Scalvini 6), Demiral 6, Djimsiti 5,5 (58′ Pessina 6); Zappacosta 5,5 (58′ Pezzella 5,5), Freuler 6 (58′ Pasalic 6), de Roon 6, Hateboer 6; Koopmeiners 5,5, Malinovskyi 6; Boga 5 (81′ Mihaila s.v.). A disposizione: Sportiello, Rossi, Dajcar, Maehle, Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini 5.

Arbitro: Daniele Doveri della sezione arbitrale di Roma 1.

Reti: 56′ Piatek (F)

Ammoniti: 13′ Djimsiti (A), 15′ Milenkovic (F), 45’+1 Malinovskyi (A), 45’+1 Demiral (A), 73′ Amrabat (F), 74′ Toloi (A).

Espulsi: 64′ Gian Piero Gasperini (A)

Note: 2′ e 5′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Piatek (F)

Il prossimo impegno della Fiorentina sabato quando affronterà in trasferta il Sassuolo nel 27° turno di campionato. I bergamaschi, invece, scenderanno in campo giovedì per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l’Olympiakos, mentre lunedì prossimo ospiteranno in casa la Sampdoria nel Monday Night della 27^ giornata di Serie A.