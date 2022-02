L’ospite gela la Venier: “So che non stai bene”. Costretta ad ammettere la verità

Mara Venier ha accolto Massimo Ranieri nello studio di “Domenica In”, ma tra di loro non va come previsto: l’ospite le ha rivolto delle parole inaspettate

Nello studio di “Domenica In”, come in ogni puntata, si susseguono i numerosissimi ospiti di Mara Venier. Quest’oggi è stato il turno di Massimo Ranieri, recentemente tornato alla ribalta a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo con “Lettera di là dal mare“.

Il cantante, con grande sorpresa da parte della padrona di casa, si è presentato in studio con una rosa rossa, che ha elegantemente porto alla collega e amica. “Tu per me sei come una sorella“, l’ha salutata Massimo, abbracciandola con trasporto.

La conduttrice, visibilmente commossa, lo ha fatto accomodare di fronte a sé, pronta per la lunga intervista. Inaspettatamente, tuttavia, è stato proprio Ranieri il primo a parlare, e lo ha fatto comunicando una notizia clamorosa a proposito della presentatrice.

L’ospite gela Mara Venier: “So che non stai bene”. Costretta ad ammettere la verità

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Festival di Sanremo”, ricordate chi vinse nel 1990? Indimenticabile la terza posizione

Mara Venier e Massimo Ranieri sono legati da un indissolubile rapporto d’amicizia, che ormai va avanti da parecchi anni. La conduttrice, che ha accolto il cantante nello studio di “Domenica In”, non ha potuto nascondere la gioia immensa di ritrovarsi di fronte all’amico: “io e te non abbiamo bisogno di molte parole“.

L’ospite, in maniera del tutto inaspettata, ha svelato al pubblico il motivo del suo inconsueto gesto: “ti ho portato una rosa perché ho saputo che non sei stata bene in questi giorni“. Affermazioni, quelle di Massimo Ranieri, che hanno letteralmente pietrificato il pubblico in studio, rimasto impassibile fino a quando non è arrivata la replica della presentatrice.

“Noi due abbiamo 70 anni ma tu hai l’entusiasmo di quando ne avevi 20” – ha osservato la Venier, lasciando trapelare un velo di malinconia – “Devi dirmi il tuo segreto“. Implicitamente, la conduttrice ha fatto capire ai telespettatori cosa stesse andando storto nella sua vita. Con ogni probabilità, Mara sta semplicemente accusando tutti gli acciacchi dovuti allo scorrere del tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Wow”: Sara Croce, la scollatura esplosiva stuzzica la fantasia. Curve prorompenti, il panorama è da infarto – FOTO

Pur mostrandosi sempre in formissima e al massimo delle forze, anche la Venier ha i propri momenti di cedimento. Il confronto con il collega e amico a “Domenica In”, tuttavia, sembrerebbe averla rassicurata. “Sei un vero gentleman“: questo il ringraziamento della presentatrice.