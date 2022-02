Sara Croce ha scoperto le sue curve sbalorditive con una mise da infarto. A lasciare i fan senza fiato in particolare la scollatura estrema.

Fisico spettacolare, lineamenti angelici, verve travolgente. Sara Croce non smette mai di stupire il pubblico con il suo fascino stratosferico e le sue curve sublimi. Modella, influencer e showgirl, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della partecipazione a note trasmissioni televisive.

25 anni di Garlasco, in provincia di Pavia, a soli 16 anni è approdata nel settore della moda calcando le passerelle per poi dedicare molto tempo allo sport per costruire il suo fisico mozzafiato.

Parallelamente agli studi universitari in comunicazione ha portato avanti la carriera di modella e showgirl, diventando conosciuta sugli schermi. Indimenticabile la sua partecipazione nei panni di Madre Natura a “Ciao Darwin” e di Bonas in “Avanti un altro”.

Classificatasi quarta a Miss Italia nel 2017, accanto a tutto questo ha raggiungo molto seguito sui social in particolare su Instagram: 1 milione di follower il suo feed da sogno scatena sempre le fantasie dei fan estasiati dai suoi contenuti travolgenti come è accaduto a seguito del suo ultimo post.

Sara Croce: la scollatura estrema riscalda i fan

“Wow”, “Bellissima”, “Meravigliosa”, “Incanto”, “Che vestitino”, sono sono alcune delle parole di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo scatto apparso sulla seguitissima pagina Instagram di Sara.

Si tratta di un selfie in cui si mostra con indosso una mise incredibile: un abito molto corto sui toni del lilla, impreziosito da dei bottoni dorati, molto stretto mettendo in risalto il suo fisico stratosferico.

In particolare a colpire i fan la sua scollatura estrema che non contiene il suo davanzale travolgente. A tutto questo si aggiunge il suo sguardo angelico e la sua folta chioma bionda.

La visione irresistibile ha conquistato subito i fan accorsi a mettere il loro like e scatenarsi in una pioggia di complimenti dimostrando come la sua bellezza non smetta mai di stupire.