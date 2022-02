“Ci fai soffrire ogni giorno…” Elisabetta Canalis appare come mamma l’ha fatta e stupisce tutti – VIDEO

Elisabetta Canalis appare come mamma l’ha fatta ed è subito boom sui social: fans ancora increduli.

Elisabetta Canalis, continua il periodo magico per l’ex velina. Nonostante la sua vita a Los Angeles insieme alla famiglia il ritorno periodico in Italia dimostra come la stessa continui i suoi progetti lavorativi, sia televisivi che sui social dove i brand la acclamano.

La showgirl infatti è testimonial fra i tanti brand per Intimissimi, per la gioia di chi apprezza le fattezze fisiche della Canalis. Il suo video pubblicato in occasione delle festività natalizie ha mandato in tilt il traffico web: la carrellata di lingerie ha creato panico tra i followers che non si perdono un post della loro beniamina ma anche di chi pur non seguendola ne ha apprezzato la bellezza.

Elisabetta Canalis, il VIDEO in cui appare come mamma l’ha fatta: fantastica

