Le commoventi parole di Mara Venier risuonano come un’eco sul web. I fan restano folgorati dalla sua piena dimostrazione d’amore.

Carisma, umorismo, e talento. Ma non solo. Una delle più amate conduttrici della televisione italiana, la onnipresente veneziana Mara Venier, si è espressa apertamente, pochi minuti fa, dinanzi ai suoi spettatori su una delicata questione. L’appello ha presto travolto gli utenti della rete.

La reginetta di “Domenica In” aveva già dato il primo indizio nella giornata di ieri. Dopo essere finita in una dinamica cena, a base di flûte di spumante e fragorose risate, ha infine deciso di “spiccare il volo”. Presenti al suo cospetto alla serata: la figlia Elisabetta Ferracini, anch’essa affermata conduttrice del piccolo schermo, e accompagnata, fra gli altri commensali, dall’ex marito nonché storico amico, l’attore catanese Jerry Calà.

“Eravate una coppia fantastica” Mara Venier l’appello strappalacrime commuove i fan – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Bellissima”: Ginevra Lamborghini in montagna, il vestitino scioglie la neve. Curve esplosive – FOTO

“Sono in treno e arrivo da te”, aveva scritto Mara, presa dall’entusiasmo e ancor prima di cimentarsi, pochi istanti fa, nel suo ultimo appello. Giunta finalmente a Milano, anche “solo per un bacio“, la conduttrice ha poi nuovamente attirato l’attenzione con un romantico scatto in piano americano.

“Caro Lamberto“, aggiunge Mara nel pomeriggio di oggi, pronta come non mai a rinnovare la sua promessa d’amore. “E’ stato bello rivederti a Milano ieri, anche se solo per poco tempo…” Poi, a dimostrazione di alcuni attimi impossibili da dimenticare, vi sarà per la conduttrice l’elenco di alcuni dettagli. Intrisi dal significato di quelle bellissime ore trascorse uno al fianco dell’altra.

“I tuoi occhi… Le tue carezze…“, continuerà Mara nella sua breve ovazione. Mentre l’emozione sembrerà ormai destinata a crescere senza limiti di tempo. “E il nostro abbraccio… Nessuno potrà cancellarlo mai!!! Ti voglio bene e ancora buon compleanno amore mio“. La dichiarazione di Mara fa riferimento a ieri, venerdì 18 febbraio. Quando si è festeggiato il settantesimo compleanno del suo ex compagno di avventure. Il noto conduttore e giornalista, di origini umbre, Lamberto Sposini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Don Massimo lascia la moglie e si fa prete: “È successo tutto in un momento tragico”

Infine, per alleggerire la portata di quanto detto finora, la conduttrice vorrà aggiungere in didascalia anche un hashtag: #chivuolcapirecapisca. Nel mentre le risposte dei fan non tarderanno ad arrivare. “Avete condotto ‘La vita In Diretta’ più bella di tutti i tempi… Eravate una coppia fantastica“. E ancora: “che persona nobile, un gran signore. Molto elegante, grande giornalista“.