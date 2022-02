Tra gli ospiti presenti alla puntata di “C’è posta per te” di ieri sera, Pio e Amedeo. Il duo comico sta diventando sempre più una presenza costante nei programmi di Maria De Filippi divertendo il pubblico e la stessa conduttrice.

Pio e Amedeo si sono presentati nello studio di “C’è posta per te” con uno scopo: inviare la posta a Pasquale Iannuzzi, attore pugliese presente nel loro fortunato programma da ascolti esilaranti “Felicissima Sera”, dove i due coinvolgendo Raul Bova, organizzarono un provino per Pasquale ed una scena di un film che Raul avrebbe poi dovuto pagare otto mila euro.

“Per fare un film ci vogliono tanti soldi, almeno ottomila euro, io vorrei che nel mio ci fosse Raul Bova e che venisse a fare il padre della figlia di cui mi innamoro”. Così disse Pasquale quella sera sul palco di “Felicissima Sera” mentre il duo faceva firmare a Raul un assegno per far partire le riprese del film. Oggi Pio e Amedeo sono a C’è posta per chiamare Bova e capire come mai è venuto meno alla sua promessa, quella di dare otto mila euro al buon Iannuzzi. Durante il siparietto a suon di battute, i due non hanno risparmiato personaggi su cui era stata fatta polemica in passato, come Belen Rodriguez e Stefano De Martino ed anche Fedez con cui c’è stata una diatriba social qualche mese fa.

Pio e Amedeo a C’è posta per te, “Belen ha ricominciato il giro, Fedez ci ha cancellati dai social

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aida Yespica provocante, la FOTO allo specchio è da bollino rosso: curve pericolose in mostra

“Belen Rodriguez ha cominciato il giro”, hanno detto Pio e Amedeo in puntata, riferendosi probabilmente al chiacchieratissimo possibile ritorno di fiamma con De Martino, mentre con Fedez mentre se in un primo momento sembrava esserci una simpatia sincera, basti pensare alla volta in cui il duo andò nella casa di Los Angeles di Fedez e la Ferragni durante le riprese di “Emigratis” ma dopo uno scontro non troppo velato sui social, pare che il cantante li abbia cancellati dai social.

Ma veniamo alla puntata di ieri, Pio e Amedeo hanno deciso di chiamare Salvatore Esposito, il conosciutissimo Genny Savastano in Gomorra per chiedere a quest’ultimo di pagare Pasquale visto che Raul era venuto meno alla promessa, ma il simpatico signor Iannuzzi ha espressamente chiesto di ricevere l’assegno da Bova, così che Pio e Amedeo hanno chiamato in puntata Raul ottenendo una risposta decisa: “Non ho dato gli ottomila euro perché voi non mi avete pagato”.

Pio e Amedeo si confermano ad ogni modo un duo di successo e a dimostrare questo le loro presenze costanti negli ultimi tempi nei programmi ed il successo di “Felicissima Sera”, sarà per la loro schiettezza nel raccontare la vita dei Vip o per il loro legame alle radici pugliesi?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Le Donatella, Giulia Provvedi miss maglietta bagnata senza “contegno”: il VIDEO manda in delirio il web