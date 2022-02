Le Donatella, esplosione di sensualità: Giulia Provvedi manda in delirio Instagram. Il video in versione miss maglietta bagnata senza “contegno”

Da “X Factor” all'”Isola dei Famosi“, dove conquistano il primo posto, il percorso del duo Le Donatella racconta molto della loro voglia di mettersi in gioco. Classe 1993, le gemelle esordiscono come cantanti, per conquistare il successo nel mondo della televisione.

Partecipano anche alla terza edizione del “Grande Fratello Vip” e nel 2019 entrano a far parte della gigantesca squadra di “All together Now“, programma musicale condotto da Michelle Hunziker. Il loro impegno professionale si concentra principalmente su Instagram, dove condividono un profilo che riscontra enorme seguito: sono ben 1,4 milioni i followers iscritti alla pagina.

La loro proposta sui social si discosta molto dalla media delle influencer, nonostante ci sia una grande presenza del loro lato più seduttivo, sono l’ironia e la spontaneità a prevalere. Entrambe impegnate nella lotta al “perfezionismo” presente su Instagram, spesso le due cantanti si mostrano senza filtri e ritocchi, per dimostrare la verità che si nasconde dietro alle foto.

Giulia Provvedi: “Datti un contegno”

Simpatia, divertimento e semplicità sono le caratteristiche fondamentali del successo su Instagram del duo Le Donatella, che coinvolgono pubblico maschile e femminile in una vincente battaglia alla noia.

La più “scatenata” del gruppo è senza dubbio Giulia Provvedi, che raccoglie la simpatia dei fan con esilaranti gag e scatti divertenti. Nell’ultimo video postato dimostra la sua travolgente disinvoltura, infiammando il web con un’esplosione di sensualità senza precedenti.

La cantante utilizza una frase del tutto ironica a descrizione del video: “C’è il tipo che ti piace, datti un contegno“, realizzando il comportamento opposto a quello precedentemente citato per colpire l’ipotetico destinatario dello spettacolo a luci rosse.

Sfoggiando un blazer dress bianco decisamente corto, che sottolinea le strepitose curve, si mostra nell’atto di bere vino direttamente dalla bottiglia in modo spudoratamente sexy, fino ad utilizzarla per bagnarsi completamente.

L’invito di Giulia Provvedi è quello di taggare “l’amica come me“, raccogliendo così l’ilarità degli utenti per un successo garantito: “Sei unica“, “Inimitabile“, “Ti adoro“.