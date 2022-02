Aida Yespica provocante sui social network: la super modella ha pubblicato una fotografia allo specchio in cui ha piazzato le sue curve in mostra.

Aida Yespica, da qualche giorno, sta conquistando sempre di più l’interesse sui social network condividendo online contenuti non adatti ad un pubblico minorenne. La super modella ha deciso di mettere in primissimo piano il suo corpo perfetto e di lasciare senza parole tutti i suoi ammiratori. Nonostante gli anni che passano, la nativa di Barquisimeto è ancora in splendida forma e il suo fisico è ancora esplosivo e seducente.

Nella giornata di ieri aveva stuzzicato i fans svelando la sua presenza in un nuovo progetto, senza rivelare ulteriori dettagli. Questa sera, la classe 1982 ha pubblicato un’immagine mostruosa in cui si trova vicino ad uno specchio. Con le sue forme procaci così in bella mostra, la Yespica riesce a fare il pieno di likes con grande facilità.

Aida Yespica favolosa allo specchio: tutto in mostra, follia sul web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Aida, nell’ultimo scatto postato in rete, ha rotto gli schermi dei suoi seguaci con il suo fisico illegale. La showgirl decide di scoprire completamente le sue gambe e gran parte del suo décolleté atomico. Lo spettacolo è bollente e la temperatura si alza rapidamente sul web. Le sue gambe sono come al solito stupefacenti, mentre gli aggettivi per descrivere la sua bellezza sono ormai finiti.

Il suo balcone accelera subito i battiti del cuore di chi guarda lo scatto. “Backstage”, si è limitata a scrivere in didascalia. La venezuelana sta lavorando per un nuovo progetto e ogni giorno svela nuove cose interessanti. Non è l’unica ad usare i social network in questo modo: la maggior parte dei vip crea una specie di connessione con i propri fans, svelando cose interessanti sulla propria vita e rivelando le proprie attività.