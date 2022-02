Sara Croce ha condiviso una fotografia in cui indossa un costume stratosferico: la modella fa vedere a tutti il suo fisico da sogno.

Sara Croce ha abituato fin troppo bene il suo pubblico: i contenuti che condivide sui social network sono semplicemente spettacolari. La modella, volto storico di ‘Avanti un altro’ in cui è la Bonas, è una donna bellissima e affascinante. Il suo fisico non ha eguali nel mondo e le sue forme mandano costantemente in visibilio i fans. Da quando è iniziato nuovamente il programma guidato da Paolo Bonolis, la 23enne sta mantenendo incollati agli schermi innumerevoli telespettatori. L

La nativa di Garlasco, con scollature pazzesche e costumi impressionanti, ama mettere in mostra il corpo stupefacente. In questa fredda serata di febbraio, Sara ha scaldato gli animi dei suoi followers pubblicando un’immagine mostruosa.

Sara Croce, il costume copre poco e niente: spettacolo devastante

Sara, qualche istante fa, ha fatto perdere la testa a tutti i suoi followers pubblicando uno scatto straordinario. La ragazza indossa un costume che copre poco e niente: anche i lati nascosti del suo fisico pazzesco sono in bella mostra. Il suo décolleté straborda e fa stropicciare gli occhi dei suoi ammiratori. Le sue forme sono uno spettacolo per gli occhi.

Il lato A della classe 1998 è davvero perfetto. Il costume mette in risalto anche lo stacco di coscia da infarto della ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro. Sulla passerella conquista gli sguardi di tutti, mentre uno scatto così sui social network non può passare inosservato. Il sorriso della showgirl è estremamente contagioso: da segnalare anche il cappello che indossa, semplicemente enorme. L’immagine ha raccolto già 25mila cuoricini e tantissimi commenti. Qualche seguace, ovviamente, si sta esaltando e sta utilizzando parole molto forti che sfiorano la censura.