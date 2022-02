Aveva solo 23 anni il ragazzo di Pordenone Andrea Vestri trovato morto ieri mattina nella sua casa. La prima persona che è venuta a conoscenza della tragedia è stata la madre, un dolore lacerante per tutta la vita.

Era la mattina di un nuovo giorno quando la madre di Andrea, pensando che il figlio stesse ancora dormendo è andata a svegliarlo, ma il giovane non faceva cenni di collaborazione, Andrea era già morto. A capire come sia possibile, saranno le risposte dell’autopsia.

Aveva solo 23 anni Andrea Vestri quando la madre nella mattinata di ieri l’ha trovato morto nel suo letto. Le cause di questa morte improvvisa avranno luce nell’autopsia richiesta dal sostituto procuratore Andrea Del Missier, il pm ha delegato la Mobile per poter fare analisi dettagliate e capire che cosa Andrea avesse fatto nelle serate precedenti. La tragedia successa a Pordenone ha sconvolto tutti i vicini del civico 19 di via Goldoni, che alla notizia della morte del giovane sono rimasti senza parole e con un enorme dispiacere nel cuore, perché dolori come questi ti lacerano l’anima, a chi conosceva Andrea e soprattutto alla madre del ragazzo che ha visto con i suoi occhi il figlio morire.

Il Quartiere di Villanova alla notizia della morte di Andrea sconvolto si è abbracciato al dolore dei genitori, Alberto Comisso sul quotidiano “Il Gazzettino”, ha raccontato la reazione della madre del ragazzo che subito dopo aver visto il figlio non reagire alle sue chiamate, ha disperatamente contattato un ambulanza che senza successo ha provato a rianimare Andrea. Tutto è purtroppo stato inutile, nemmeno un soccorso tempestivo è riuscito a salvare il ragazzo morto a soli 23 anni.

“Era un buon ragazzo, bello e generoso“, queste le parole della zia addolorata per la notizia ricevuta. I vicini di casa hanno scelto di non esprimersi sulla tragedia, ma a salutare Andrea sono stati anche Edoardo Muzzin e la moglie dal Palazen, feudo della Polisportiva di Villanova: “Sono tanti i ragazzi che passano di qui in palestra e ricordarseli bene tutti diventa difficile, quello che possiamo dire però è che non si può morire a 23 anni”.

