“A me serve il tuo corpo”, Matilde Brandi in costume a bordo vasca: un fisico da crepacuore. Che spettacolo! – FOTO

Matilde Brandi ha pubblicato di recente uno dei momenti più entusiasmanti della sua vita. La posa a bordo vasca non lascia spazio alle parole.

La showgirl, opinionista nei vari salotti televisivi di gossip ha dato spettacolo in seguito ad una delle pubblicazioni più entusiasmanti della sua vita privata.

L’ex gieffina della scorsa edizione non ha badato a sentimenti e ha postato sul profilo personale una foto che rilancia ufficialmente le sue nobili ambizioni.

Matilde Brandi è reduce da un periodo poco felice della sua vita, segnata dalla separazione con l’ex marito, dal quale è stata silurata via sms senza possibili confronti o chiarimenti.

Grazie alla sua vena da persona responsabile, consapevole di una forza interiore senza eguali, come ha spesso dimostrato durante la permanenza della casa più spiata d’Italia ha saputo guadagnare anzitempo l’uscita dal tunnel del malessere.

Ora sembra tutt’altra persona, rinata sotto tutti i punti di vista. Tra le foto in archivio, la showgirl ha voluto condividere un ricordo memorabile, risalente a non molto tempo fa, che la vedeva felice e serena nella sua intimità

Matilde Brandi sfoggia un fisico d’altri tempi a bordo vasca – La FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Tra le web influencer di maggiore incisività di questo weekend spunta inaspettatamente l’ex gieffina dal cuore d’oro, Matilde Brandi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Accuse pesanti al “GF Vip”, Alfonso è imbestialito: “Ci hai dato dentro fin troppo”

Una quantità industriale di likes e approvazioni hanno inondato improvvisamente il suo profilo a coronamento di una ripresa definitiva dal punto di vista personale.

La foto condivisa poche ore fa su Instagram risale allo scorso Novembre, con la speranza che momenti del genere si possano ripetere anche nel prossimo futuro.

Matilde Brandi si presenta in costume a bordo vasca prima di godersi la piscina, una delle tante passioni di vita. I fan non hanno saputo resistere di fronte ad un fisico coriaceo e all’altezza della situazione nonostante la carta d’identità non più brillante come un tempo.

Il cielo chiaro e limpido aiuta a sottolineare i lineamenti divini di una statura da 100 e lode e senza eguali.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Per non finire in galera”, Beatrice Borromeo e le parole che hanno scioccato tutti

Noi siamo certi che prima o poi torneranno questi momenti di vitalità, gli stessi che farebbero bene alla salute di chiunque, soprattutto dopo esserci messi alle spalle uno dei periodi storici più bui dell’umanità.