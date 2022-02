Elodie in macchina proprio con lui: primo piano pazzesco e parole inaspettate. Il VIDEO è da impazzire

Elodie spiazza tutti i suoi follower con la sua Instagram Story. Cosa ci fa insieme a lui? Il loro legame non tutti lo conoscono

Impazza il gossip negli ultimi giorni su Elodie, la cantante ex alunna di “Amici” che sta spopolando in musica e non solo con un successo strepitoso. Proprio lei è stata scelta come simbolo non solo di talento indiscusso ma anche di self-expression ed inclusione, per dare voce e volto a Levi’s Music Project, il progetto del noto brand dedicato alla formazione di giovani artisti.

E nel mentre però i paparazzi non la mollano un attimo. Quelli di Chi l’hanno pizzicata di nuovo tra le braccia di Davide Rossi, l’ex modello milanese oggi manager affermato. Non è la prima volta che succede. Dopo la rottura con Marracash, la cantante era stata beccata con Rossi già a novembre, poi più nulla forse per far perdere le loro tracce. Invece ora arrivano di nuovo le foto che li ritraggono in coccole, baci e abbracci in un locale di Milano.

Elodie in viaggio con lui: in arrivo novità?

Come sempre è stato Elodie non risponde al gossip e su Instagram mostra solo le cose che vuole e che le piacciono. Oggi ha mostrato un lato un po’ inedito del suo lavoro. Un dietro le quinte inaspettato e che rivela un particolare che forse pochi conoscono.

In una delle sue Instagram Stories Elodie si inquadra mentre è in macchina ma non è sola. Seduta sul sedile posteriore lancia prima un suo meraviglioso primo piano e poi zoomma verso di lui. Ha la testa bassa, lei lo richiama fischiando, lui si gira, fa una faccia buffa e la cantante gli dice: “Ah bello!”.

Di chi stiamo parlando? Di Max Brigante. Cosa ci fanno i due insieme? Forse in pochi sanno che Brigante è da diverso tempo, ormai, il manager di Elodie. Proprio grazie a lui il successo della cantante è esploso in modo pazzesco a partire dal 2019.

Lo abbiamo conosciuto tramite la radio, in particolare con 105 ed il format 105 Mi casa, ma oltre a questo, Brigante ha dimostrato le sue grandi doti artistiche come speaker e dj. Elodie e Max sono in viaggio insieme e sicuramente in pentola bolle qualche altra novità. I fan sono in fibrillazione.