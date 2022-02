Emma sorprende tutti con un tris di foto fantastiche. Quello che annuncia lascia intendere qualcosa di molto interessante

Emma ed un mare di applausi. Non solo per la sua esibizione a Sanremo ed il suo singolo “Ogni volta è così” che sta riscuotendo un sacco di successo. Proprio la cantante è stata applaudita per la sua presa di posizione e la sua risposta ai commenti di Davide Maggio sulle sue calze e le sue “gambe importanti”.

Un mare di affetto per lei che non si ferma davanti a nulla e cammina sempre a testa alta. “Se ad una donna si dice hai le ‘gambe importanti’, non puoi mettere le calze a rete, io dico solo: ‘Benvenuto medioevo’” la risposta della cantante.

In suo sostegno anche il rapper J-Ax che ha ricordato sui social che Emma “è una delle persone con più talento e forza che abbia mai incontrato nella mia carriera” ma soprattutto che “chi canta ha il diritto di vestirsi come c… vuole”. Messaggio chiaro e diretto, com’è nel suo stile, che ha affossato Davide Maggio per delle critiche che nessuno proprio ha gradito.

Emma di fuoco: i fan in fibrillazione

Messa da parte la vicenda post Sanremo, Emma si gode questo bel momento nel quale si dice molto felice e a testa alta va avanti per la sua strada. Dopo l’annuncio dell’uscita del vinile del suo singolo sanremese, prepara i suoi fan ad altre novità.

Con tre magnifiche foto dice a tutti: “Andiamo in giro a fare danni ❤️‍🔥”. Cosa starà combinando la cantante salentina? Questo non ce lo dice, non ci anticipa nulla ma forse qualcos’altro bolle in pentola.

In tenuta molto casual, con jeans larghi, scarponi e borsa nera a tracollo e giacca di pelle si lascia fotografare mentre cammina per strada con il suo nuovo taglio di capelli e gli occhiali scuri.

“Vai” commenta Francesca Michielin per incoraggiarla. “Senza di te però non vale 🔥” le dice Emma e sotto al post impazzano i commenti. Sono tutti pazzi di lei e non vedono l’ora di ricevere delle novità.