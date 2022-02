Non si può credere eppure è successo in provincia di Pavia, una vita tutta da iniziare stroncata a soli sette mesi. La mamma della piccola è sotto choc, momenti così non andrebbero mai vissuti.

La piccola era in casa con la madre, ad Albuzzano e dormiva sul letto. Quando la giovane donna per pochi secondi ha lasciato la camera per poter svolgere delle faccende domestiche nella stanza accanto, ma è stato proprio in quel momento che la bimba si sarà girata ed è caduta dal letto battendo la testa e perdendo i sensi.

La madre dopo la caduta si è disperata e ha cercato nell’immediato di contattare i soccorsi ma essendo la donna originaria dell’India e non parlando pertanto bene l’italiano, non è stato semplice comunicare l’accaduto. Grazie ad un vicino di casa il 118 è corso in suo aiuto e nel giro di pochissimo gli operatori dell’Areu sono arrivati. Sin da subito chi di dovere si è reso conto che le condizioni della bimba erano gravissime, è stata da subito intubata e le è stato poi fatto un massaggio cardiaco. Tutti sono corsi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ma purtroppo una volta arrivati, è venuta fuori una terribile notizia: la piccola era già morta.

Bimba di soli sette mesi batte la testa e muore, la madre è sotto choc

Su questa drammatica vicenda è stata aperta un’inchiesta ed anche messa in atto un’autopsia. I Carabinieri hanno già esposto alcune delle risposte ottenute attraverso le ricerche e nulla darebbe a pensare che si sia trattato di un maltrattamento da parte della madre, una donna che al momento si trova in uno stato di choc, un dolore che non le lascerà di sicuro mai libertà e abbandono completo alla felicità.

Quello successo alla piccola bimba di soli sette mesi pare confermarsi al momento un incidente domestico, ma a prescindere di qualsiasi essa sia la motivazione, nulla potrà mai dare giustizia ad una morte così atroce di una piccola che non aveva nemmeno iniziato a conoscere la vita, una vita stroncata ancor prima di iniziare.

