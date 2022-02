“Quello spacco che quando si apre mi sento ridere tutto dentro” Nunzia De Girolamo esplosiva, uno spettacolo – FOTO

Nunzia De Girolamo ha mandato al manicomio i suoi followers postando un nuovo scatto da applausi sul suo profilo: la conduttrice è uno spettacolo esplosivo.

Nunzia De Girolamo è una delle conduttrici più amate dell’intero panorama italiano. La nativa di Benevento, con il suo sorriso contagioso e con la sua bellezza straordinaria, conquista ogni singola volta il suo pubblico. ‘Ciao Maschio‘ è stato un successo per la Rai: nonostante vada in onda in seconda serata, i numeri sono stati eccezionali. Anche la seconda stagione è iniziata con il botto: 9,4 % di share per la prima puntata in cui c’erano Michele Mirabella, Patrizio Oliva e Giovanni Scifoni.

La De Girolamo ha un profilo Instagram dove si diverte a condividere scatti roventi e contenuti pazzeschi in cui mette in mostra il suo fisico da applausi e il suo fascino irresistibile. Questa sera, la 46enne ha lasciato tutti a bocca aperta condividendo un’immagine devastante.

Nunzia De Girolamo, lo spacco è esplosivo: che spettacolo

