Una Voce per San Marino, abbiamo il vincitore: chi andrà all’Eurovision

Tutto pronto dopo Una Voce per San Marino: dopo la vittoria di Mahmood e Blanco a Sanremo, scopriamo insieme chi altro parteciperà all’Eurovision Festival di Torino

Stasera, dopo tanta attesa, si è tenuta la finale di Una Voce Per San Marino. Senza dubbio, l’evento più atteso dopo il Festival di Sanremo. Quest’anno abbiamo visto trionfare Mahmood e Blanco, e infatti saranno proprio loro due a rappresentare il nostro Paese al prossimo Eurovision che si terrà a Torino. Nella stessa gara, vedremo anche un altro cantante italiano.

Lo scorso anno sono stati i Maneskin a rappresentare il nostro Paese, dopo la loro vittoria a Sanremo. Loro sono stati la dimostrazione del fatto che un contest importante come lo è l’Eurovision, può davvero portarti sul tetto del mondo. Il successo dei quattro ragazzi di X Factor, infatti, è diventato inarrestabile dopo il loro trionfo in Europa con Zitti e Buoni.

Una Voce per San Marino è Achille Lauro: ha trionfato proprio lui

E non è finita qui. Quest’anno tutti stanno scommettendo sulla vittoria di Blanco e Mahmood, che nelle ultime settimane hanno conquistato già l’Europa con Brividi. Sono in tantissimi all’estero, infatti, che stanno già facendo il tifo per loro. Questa sera, però, è stato scelto il cantante che rappresenterà San Marino nella competizione: Achille Lauro.

Dopo quattro anni, è riuscito finalmente a conquistare una giuria importante con il suo stile e le sue esibizioni particolari che, un po’ di anni fa, hanno conquistato il nostro Paese grazie all’importante palco di Sanremo. Purtroppo per lui non gli sarà possibile rappresentare l’Italia perché non ha vinto il Festival, ma in ogni caso è riuscito in qualche modo a trionfare e adesso non gli resta da fare altro che prepararsi per la competizione che si terrà a maggio.