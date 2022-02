Nonostante il gran numero di telespettatori il “GF Vip” si ritroverà costretto a dire addio alla sua popolarità lasciando il posto a un vecchio cult.

Giunti a meno di un mese dalla fine della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, confermata per il prossimo 14 marzo, una notizia disarmante mira a stravolgere la pace dei suoi molteplici fan in tutta la penisola. Stavolta, a vent’anni dalla sua prima nazionale, il reality Mediaset potrebbe essere in procinto di chiudere i battenti.

Alla base di tale radicale decisione vi sarebbe in primis un recondito desiderio espresso da una grande fetta di pubblico italiano. Da tempo tenuto a bada, grazie alle novità indette dal suo attuale conduttore, Afonso Signorini, quanto dalle entrate a affetto dovute all’intrinseca magia dell’iconica Porta Rossa. Eppure, ora per il celebre format, sarebbe giunto il momento di fare un sostanziale passo indietro.

“GF VIP” chiude i battenti, questa sarà l’ultima edizione del reality: svelato il motivo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Michelle bacia Eros, Trussardi reagisce così: la FOTO pazzesca dice tutto

Il problema principale sarebbe stato identificato nei suoi protagonisti. Nel corso di queste settimane, secondo un’accurata analisi portata avanti dai produttori del format, pare che i telespettatori vorrebbero tornare indietro nel tempo. All’epoca degli imprevedibili esordi del “GF“. E dunque alla proposta di un ambiente circoscritto, e a tempo determinato, ma unicamente destinato a concorrenti sconosciuti dal suo seguito.

Le prime sedici stagioni del reality, infatti, rispetto alle dinamiche odierne, non miravano a porre l’attenzione sul mero spettacolo, quanto sull’evoluzione e sui comportamenti di persone “normali”. Ad ogni modo, la richiesta di un potenziale “meno costruito” dinanzi alle telecamere, e più verosimile agli occhi dei suoi telespettatori, continua di giorno in giorno a farsi sempre più impellente.

Il “Grande Fratello“, perciò, potrebbe tornare in auge nella prossima annata soltanto grazie ad un importante colpo di scena. Quello di prediligere, nonostante possibili novità sul fronte scenografico e organizzativo, la partecipazioni di Nip, rispetto a quella dei Vip.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Michelle Hunziker pronta a ricevere l’assegno da Tomaso: il divorzio Trussardi è da capogiro

Infine, un’altra problematica finora sottovalutata, ma altamente tangibile visti anche i prevedibili richiami “in casa” durante questi ultimi mesi, è la mancanza di “materia prima” nel caso si dovesse optare per una settima stagione del “GF Vip”. Ovvero, l’assenza di volti noti ma ancora sconosciuti. Il rischio diverrebbe allora più elevato, dovendo puntare sempre sulle stesse personalità. Chi avrà la meglio?