Rivoluzione a “Striscia la Notizia”, Ezio Iacchetti sostituito da una grande showgirl di casa Mediaset. Tutti i dettagli

Il tg satirico di Canale 5 sta per subire un forte turnover per quanto riguarda la conduzione, pare tutto confermato. Il via dal 21 febbraio.

Il programma di Antonio Ricci fece il suo debutto per la prima volta il 7 novembre 1988 e da allora non si è più fermato sempre attivissimo nel raccontare quello che di più scabroso e poco legale accade lungo lo Stivale. Nel corso degli anni, anche per dare sempre più alternative con punti di vista diversi, si è pensato di alternare i volti alla conduzione dello show in modo anche da catturare maggiori fasce di pubblico.

Così abbiamo visto dietro il bancone susseguirsi vari volti noti dello spettacolo, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, Ficarra e Picone, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Proprio questi ultimi sono gli attuali padroni di casa che con sagacia e allegria guidano le serate degli italiani.

Pare però giunta impetuosa la notizia dell’ennesimo turnover dei conduttori, questa volta a lasciarci le penne sarà Iacchetti che per la prima volta non vedremo affianco al collega tanto amato. Ma chi è la designata a tale ruolo di spessore?

Conduttrice molto amata, sarà lei la nuova spalla di Greggio

La notizia è stata fatta trapelare di recente ma sembra comunque tutto confermato dalla direzione centrale del programma. Si è pensato ad una nuova collaborazione, forse un modo per vedere questa grande showgirl sotto altre spoglie e capire il potenziale che ha anche dal punto di vista della comicità e attrattiva per i telespettatori.

Bando alle ciance, da lunedì 21 febbraio sostituirà Iacchetti la brava Silvia Toffanin, conduttrice storica di “Verissimo” che guiderà “Striscia la Notizia” a fianco di Ezio Greggio. Un’accoppiata più che insolita ma che potrebbe rivelare grandi colpi di scena durante i giorni di co-conduzione che terminerà appena una settimana dopo.

Ci sarà poi una nuova staffetta che partirà il 28 febbraio guidata stavolta da Francesca Manzini e Gerry Scotti. Molti pensano che possa essere un nuovo modo per svecchiare il programma e creare attrattiva per i fan più affezionati.