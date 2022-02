“C’è posta per te”, Pio e Amedeo nella bufera: i social senza freni su di loro. I motivi

Il duo comico torna a far visita a Maria De Filippi che come sempre li invita con piacere apprezzando la loro ironia tagliente ma non tutti sono dello stesso avviso….

Pio e Amedeo tornano a ‘‘C’è posta per te” dove li attendono dei nuovi ospiti e una nuova storia da raccontare. Ma non tutti sono d’accordo con il loro ritorno. Vi sveliamo cosa è successo nelle ultime ore…

Maria De Filippi ha voluto spesso che il duo comico fosse presente nei suoi programmi: sono stati ospiti fissi ad ”Amici” per una stagione intera e molte volte hanno presenziato nel talk show del sabato sera.

Lo scorso anno sono, stati Pio e Amedeo ad aver mandato la lettera a Belen Rodriguez e Stefano De Martino per chiedere alla coppia del denaro da donare al fratello di Amedeo, in difficoltà.

A testimoniare il forte legame che lega Pio e Amedeo a Maria De Filippi è stato l’invito che il duo ha contraccambiato alla regina di Canale 5 nel corso del loro ultimo show andato in onda sulle reti Mediaset nella scorsa stagione televisiva.

Pio e Amedeo: i social non apprezzano. La reazione è sconvolgente

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> “Quante volte lo abbiamo fatto”, la FOTO di Antonella Clerici scatena il panico. Con lei qualcuno di sconvolgente

Tuttavia la loro presenza a ‘‘C’è posta per te’‘, programma seguitissimo dal pubblico che registra sempre share altissimi, non è apprezzata e condivisa da tutti.

Sui vari social network, soprattutto su Twitter gli haters si sono scatenati contro il ritorno dei due foggiani in tv.

“Basta non ne possiamo più, “Sempre le stesse battute”, “Siete pesanti e ormai non fate più ridere nessuno”, sono solo alcune delle accuse mosse nei confronti di Pio e Amedeo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> Silvia Toffanin, su di lei la verità scioccante: “Mi ha mandato delle persone a casa”. Vi sveliamo tutta la verità

La loro ironia pungente, infatti, non sempre è apprezzata dal grande pubblico ma ciononostante hanno anche moltissimi seguaci che invece attendono intrepidi le loro gag esilaranti che vivacizzano il sabato sera degli spettatori.