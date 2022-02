Allo stadio “Arechi” in scena l’ultimo anticipo della 26esima giornata di campionato tra Salernitana e Milan.

Dopo quasi 24 anni il Milan torna a far visita alla Salernitana. L’ultima volta risale al 1998 quando i rossoneri, nella stessa stagione, conquistarono lo scudetto.

I granata di un Davide Nicola all’esordio affrontano un Milan capolista che non vuole assolutamente perdere la vetta della classifica, tallonato dai cugini neroazzurri.

Il Milan proviene da una scia positiva rispetto alle squadre neopromosse vincendo dieci delle ultime undici partite.

Torna titolare Theo Hernandez dopo la squalifica e soprattutto dopo il rinnovo. L’asse Theo-Leao è una garanzia per Mister Pioli.

Il Milan passa in vantaggio al 5′ grazie ad un gol di Messias ma la strada non è in discesa per i rossoneri, infatti erroraccio di Maignan che esce dai pali su una ripartenza della Salernitana che al 29′ passa in vantaggio grazie a Bonazzoli. Al 72′ raddoppio dei campani grazie a Djuric. Ma dura poco il vantaggio della Salernitana, infatti Rebic al 77′ firma il gol del pareggio.

Pareggio, dunque, che lascia l’amaro in bocca alla squadra di Mister Stefano Pioli che rallenta e con questo passo falso spiana la strada ai cugini neroazzurri che ora possono approfittarne nella gara contro il Sassuolo.

Salernitana-Milan: le pagelle e il tabellino

SALERNITANA-MILAN 2-2

RETI: 5′ Messias (M), 29′ Bonazzoli (S), 72′ Djuric (S), 77′ Rebic (M)

Salernitana (4-2-3-1): Sepe 5,5; Mazzocchi 6,5, Dragusin 6,5, Fazio 6,5, Ranieri 5,5; Coulibaly 6,5, Radovanovic sv (15′ Ederson 6); Kastanos 5,5 (24′ st Obi 6), Bonazzoli 6,5 (37′ st Mousset 6), Ribery 6,5 (24′ st Perotti 6); Djuric 7 (37′ st Mikael 6).

Allenatore: Nicola 6,5

Milan (4-2-3-1): Maignan 5; Calabria 6,5 (28′ Florenzi 6), Tomori 5,5, Romagnoli 6, Hernandez 6,5; Tonali 6, Bennacer 5,5 (1′ st Kessie 6); Messias 6,5 (28′ st Saelemaekers 6), Diaz 5,5 (16′ st Rebic 6), Leao 6; Giroud 5.

Allenatore: Pioli 5,5

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna.

AMMONITI: Bennacer (M), Ederson (S), Giroud (M), Rebic (M), Djuric (S).

Nella prossima gara il Milan ospiterà l’Udinese, nel primo anticipo della 27esima giornata, venerdì 25 febbraio alle 18:45. La Salernitana, invece, affronterà il Bologna in casa, sabato 26 febbraio alle 15:00.