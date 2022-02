“Ma wow”, Valentina Ferragni si sdoppia: sulla cima del mondo la visuale è paradisiaca. Quando la classe non è acqua – FOTO

La giovane influencer si trova a New York per la Fashion Week e non ha potuto non scattare una foto in uno dei luoghi simbolo della città.

One Vanderbilt, noto anche come One Vanderbilt Place è un grattacielo nel centro di Manhattan a New York realizzato nel 2017, ed è alto la bellezza di 397 metri (427 con le guglie). Cosa c’entra questa premessa culturale con Valentina Ferragni?

La giovane di casa Ferragni si trova infatti nella Grande Mele da qualche giorno assieme alla sorella Chiara per la Fashion Week e non ha potuto esimersi di scattare una foto proprio dall’alto di uno dei simboli della città, tra i più gettonati da influencer e turisti.

La foto ha già ottenuto 138mila like e migliaia di commenti estasiati. Quando la classe italiana si vede ovunque…commentiamo insieme lo scatto sublime.

Valentina Ferragni non ha rivali, anche a New York è la più bella

La cremonese classe 1992 è seduta a bordo del cornicione che delimita il parapetto di sicurezza in cui fare le foto. Alle sue spalle Manhattan e l’Empire State Building che si erge maestoso e possente. Valentina ha le gambe semi incrociate, le mani a terra e lo sguardo fiero di chi sa di essere sulla cima del mondo per regalare attimi di concitazione e invidia pura.

Indossa panta color cammello corti alla caviglia, sneaker Nike in tinta, maglioncino a righe turchese, giallo e panna. Nessun orpello oltre la borsa Prada di fianco a lei, orecchini del suo brand e capelli leggermente mossi sulla nuca.

La giovanissima non paga della sua bellezza ha scelto anche un punto in cui il vetro del palazzo ne riflette doppiamente la freschezza innata, in un ritorno originale di sé anche nei cieli della città della moda. I commenti sono giunti copiosi, tra questi primo fra tutti quello di Chiara, “Ma wow sorella 😍😍😍”. Come darle torto!