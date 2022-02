Traghetto in fiamme Grecia: le prime immagini dell’incendio a bordo

La deflagrazione è esplosa al largo delle coste tra Grecia e Brindisi: gli occupanti si dividono in 239 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio.

Si contano in totale 290 occupanti, suddivisi in 239 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio, al momento dell’incendio a bordo di un traghetto tra le acque che dividono Grecia e Brindisi. L’imbarcazione aveva appena lasciato la costa del paese balcanico in direzione della Puglia, in Italia. Nello specifico, il mezzo, di proprietà della Grimaldi Lines, è salpato alle ore locali 1:20 dal porto di Igoumenitsa ed era diretto verso Brindisi. Stando a quanto si apprende dalle fonti ufficiali, l’incendio è deflagrato a una distanza di circa 10 miglia dalle coste greche, all’altezza dell’isola di Corfù, al largo nord-occidentale delle acque della Grecia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Crisi Ucraina, Donbass verso la guerra totale: autobomba esplode a Donetsk

Quasi 300 persone tratte in salvo: ancora 12 dispersi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Newsbomb.gr (@newsbombgr)

Al momento dell’incendio sulla nave vi erano 200 occupanti, di questi si contano 239 passeggeri di diverse nazionalità e 51 membri dell’equipaggio, di nazionalità italiana e greca. Il traghetto trasportava inoltre 153 autocarri commerciali, la maggior parte camion e semirimorchi, e altre 32 vetture. La guardia costiera greca è ancora mobilitata nelle operazioni di ricerca. Con riferimento alle attività di salvataggio, la fonte ufficiale specifica due cittadini di origine afghana tra le persone salvate: i due non erano tuttavia stati registrati come passeggeri.

Le operazioni di recupero hanno vantato del supporto non solo della Guardia Costiera greca con l’aiuto di quattro motovedette, ma anche dell’unità navale della Guardia di Finanza, operativa nella zona locale allo scoppio dell’incendio. Un ulteriore supporto all’emergenza è arrivato dai rimorchiatori specializzati. La società Grimaldi ha confermato la preservazione ambientale: al momento non vi sarebbero accenni di sversamento di combustibile. Il comunicato si conclude con l’espressione di sincero “rammarico per l’incidente” da parte di Grimaldi Lines, che assicura totale “collaborazione alle autorità competenti per fare luce sull’accaduto”.

NON PERDERTI ANCHE >>> Gran Bretagna si abbatte la tempesta Eunice, registrati venti record

La maggior parte degli occupanti è stata tratta in salvo mentre risultano ancora 12 dispersi: prosegue l’inchiesta per ulteriori accertamenti sul rogo.