La tempesta Eunice è la seconda in una sola settimana per il Regno Unito, dopo essersi abbattuta sulle coste britanniche, sono stati segnalati venti da 200 Km/h sull’isola di Wight causando caos e danni.

A condividere la notizia è stato il “Met Office” che ha fatto presente quanto questa tempesta sia violenta, forse tra le più preoccupanti registrate fino ad ora in Inghilterra. In Scozia in passato si è toccato anche i 200all’ora a livello del mare e i 300 sulle cime di Highlands.

La tempesta Eunice ha purtroppo causato la morte di una persona nella Contea di Wexford in Irlanda, i venti sono da numeri record, una raffica pari a 195 chilometri all’ora. La vittima è stata purtroppo colpita da un albero caduto che ha stroncato per sempre la sua vita. Al momento nel Regno Unito causa tempesta vi sono feriti ma nessun altro morto e a livello territoriale, diversi sono stati i danni ad edifici e strutture. Questo ha inevitabilmente creato caos in molti settori, tra cui i trasporti: più di 400 voli sono stati cancellati negli aeroporti inglesi. I treni hanno subito ritardi per precauzione e maggiore manutenzione per garantire sicurezza ai passeggeri mentre il porto di Dover ha sospeso le attività per procedere con tutti i controlli.

Sono state le autorità locali a sollecitare tutti gli abitanti di rimanere nelle proprie case visto che quella di Eunice è tra le tempeste più aggressive degli ultimi decenni. A tutte le persone è stato comunicato che il Regno Unito subirà un interruzioni nella rete elettronica. Il “Met Office” ha messo in allerta meteo rossa per Londra ed anche per la costa meridionale e il sud-est e dell’est dell’Inghilterra.

La tempesta Eunice rende possibile la presenza di detriti volanti che mettono in pericolo la vita delle persone. Tutti si stanno organizzando per proteggersi il più possibile, le scuole sono chiuse e tutti i treni in Galles sono al momento sospesi. La buona notizia in questo momento è che non ci sono nuove vittime, motivo per il quale è richiesta a tutta la popolazione massima cautela in tutti i movimenti che saranno fatti.

