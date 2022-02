Nel 2019 la piccola Paislee Shultis è scomparsa a soli quattro anni. Oggi le cose sono fortunatamente cambiate: la bimba è stata ritrovata in una stanza segreta sotto le scale di una casa a New York.

Sono in attesa di processo ma ad ogni modo già in stato di fermo i genitori ed il nonno della piccola scomparsa nel 2019. Sono loro i responsabili di un atto vergognoso: tre anni fa hanno sottratto la bimba ai genitori affidatari.

Grazie alle indagini della Polizia, la piccola scomparsa tre anni fa è stata ritrovata. Non è stato facile ma ringraziando Dio, al suo ritrovo la bimba era ancora viva e si trovava in una stanza nel sottoscala della casa del nonno a New York. I genitori biologici insieme al nonno sono tutti ritenuti colpevoli in quanto hanno sottratto una minorenne mettendola anche in pericolo di vita. Si trova già in carcere la donna 33enne mentre i due uomini sono in attesa del processo. Tre anni sono davvero troppi per nascondere una bimba di soli 4 anni anche se possiamo dire che per un’azione così terrificante, anche 3 minuti diventano estenuanti.

Bimba ritrovata dopo tre anni dalla sua scomparsa, i genitori biologici ed il nonno in stato di fermo

All’arrivo degli agenti il nonno della bambina, responsabile insieme ai genitori biologici di questo terribile caso, ha dichiarato di non sapere dove la piccola si trovasse, negando il fatto di tenerla nascosta nella sua casa. La Polizia non ha però mollato, cercando attentamente in ogni angolo dell’appartamento e non solo, anche nel sottoscala.

Dopo indagini meticolose, nel sottoscala della casa si sono intravisti i piedini. Paislee ora ha sei anni, ha vissuto se pur così piccola un’esperienza che le segnerà la vita per sempre. Quando è stata ritrovata, era al buio ed infreddolita, aveva gli occhi spaventati e portava dentro se un trauma difficile da raccontare a parole. La bimba è in buona salute e attualmente è stata affidata al suo tutore legale e a sua sorella maggiore.

