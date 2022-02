“Ma solo io vedo le bom*e più grandi?” Eleonora Incardona, la FOTO non lascia alcun dubbio: più esplosiva che mai

Eleonora Incardona, la bellissima conduttrice sportiva in una serie di scatti che annunciano un inizio weekend scoppiettante.

Eleonora Incardona, la bellissima conduttrice sportiva è emblema di una bellezza squisitamente mediterranea con la pelle ambrata, baciata dal sole, capelli scuri ed uno sguardo che cattura tutti, proprio tutti. Ogni foto è poesia, lei diventa una forma di arte. Certamente lontani dai canoni classici, per la fortuna del web che ama perdersi tra le curve generose della stessa.

Un continuo fiorire per la Incardona che l’abbiamo vista negli ultimi anni in scatti mozzafiato e che ne sublimano la bellezza. Che sia un tailleur o costumi striminziti, il risultato è sempre da dieci e lode, un incanto da far girare la testa. E l’ultima foto non è assolutamente da meno.

Eleonora Incardona, un inizio weekend col botto: più illegale non si può

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Per non finire in galera”, Beatrice Borromeo e le parole che hanno scioccato tutti

Che sia bella, da togliere il fiato non è certamente una novità ma ci sono alcuni dettagli che rendono questa foto della Incardona particolarmente audace. A cominciare dal body: nero a costine che letteralmente esplode nel tentare di coprire la scollatura molto abbondante. E poi sgambatissimo tanto da lasciare aperta la zona dei fianchi: uno spettacolo ben riuscito.

I fans ovviamente hanno colto benissimo tutti questi punti di sensualità tanto che alla domanda posta dalla diretta interessata in cui chiede al suo pubblico social cosa farà nel weekend in molti non esitano a rispondere in maniera del tutto prevedibile: ovvero che vorrebbero trascorrerlo con lei.

Difficile dare a loro torto, la foto che ha anche postato tra le storie sono davvero piccanti, ammalianti: insieme ad una sua amica per un attimo di doppia bellezza, una visione accessibile a pochi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Accuse pesanti al “GF Vip”, Alfonso è imbestialito: “Ci hai dato dentro fin troppo”

Sembrerebbe che Eleonora abbia postato una foto di ieri mentre si trovava in un parco milanese, questo è quanto si evince dai suoi penultimi post dove appare intenta a palleggiare in anfibi, pantaloni super attillati in pelle e body mini, unica!