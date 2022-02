Alberto Matano sbugiarda la nota cantante: “Non ha voluto mandarla in onda”. Retroscena sconvolgente

Alberto Matano sbugiarda la nota cantante durante la puntata de “La vita in diretta”: il motivo è a dir poco sconcertante, gli opinionisti stentano a crederci

In vista della ripartenza di “Belve”, la trasmissione curata dalla giornalista Francesca Fagnani, Alberto Matano ha voluto fornire alcune anticipazioni in merito alla prima puntata, in onda questa sera su Rai 2.

Il conduttore, durante il secondo blocco de “La vita in diretta”, ha presentato al pubblico la struttura del programma, in cui la Fagnani intervista i personaggi televisivi più in voga del momento.

La giornalista, su domanda di Matano, ha fatto una confessione inaspettata a proposito di una dei suoi ospiti: “non ha voluto mandare in onda l’intervista“. Il motivo è sconcertante e vi lascerà a bocca aperta.

Alberto Matano, arriva la verità sconcertante sulla nota cantante: “Non ha voluto mandarla in onda”

Francesca Fagnani, ospite del secondo blocco de “La vita in diretta”, ha fornito delle anticipazioni sconcertanti in merito alla prima puntata di “Belve”, in onda questa sera su Rai 2. “Avrebbe dovuto esserci l’intervista di Elettra Lamborghini, ma non andrà in onda“: questo l’annuncio della presentatrice, di fronte al quale Alberto Matano non poteva soprassedere.

Su insistenza del conduttore, la giornalista ha spiegato al pubblico il perché di questa inaspettata decisione. “Io non comunico prima le mie domande agli intervistati, e non permetto loro di vedere anticipatamente la puntata“: queste le motivazioni addotte dalla Fagnani, che hanno a dir poco sconcertato Matano.

Quest’ultimo, desideroso di saperne di più, ha chiesto alla sua ospite di specificare i motivi che avrebbero spinto la Lamborghini a non voler mandare in onda l’intervista. La Fagnani, tuttavia, si è mantenuta sulla vago non lasciando trapelare nulla. Dietro al suo comportamento, in questo caso, si nasconde una ragione ben più profonda

“Spero che lei accetti di andare in onda la prossima settimana“, ha chiosato la giornalista, il cui desiderio è parso essere il medesimo di Alberto Matano. “Facciamo un appello ad Elettra: vogliamo vedere l’intervista“, ha aggiunto il giornalista, prima di cambiare definitivamente argomento.