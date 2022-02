“Un infarto a 20 anni” Annalisa mostra il posteriore. Mai vista così: “C’è l’ambulanza?” – FOTO

Annalisa, in costume trionfa la sensualità: la cantante ha esposto un panorama che il pubblico non avrebbe mai immaginato di vedere

In questi giorni, la meravigliosa Annalisa Scarrone si sta rilassando alle Maldive, come le sue pubblicazioni Instagram non mancano di sottolineare. Tra scatti in costume e pose a luci rosse, l’interprete di “Movimento lento” e “Eva+Eva” appare bella oltre ogni misura.

Sembrerebbe proprio che l’ex volto di “Amici” si stia rilassando in vista del suo imminente tour, “Nuda 10 Club”, che prenderà il via a partire dal prossimo ottobre, a causa degli spostamenti legati alla pandemia. Fino a quel momento, tuttavia, la Scarrone ha tutta l’intenzione di godersi le sue meritate vacanze.

I fan, più che lieti di ammirare i suoi scatti, sono rimasti a bocca asciutta di fronte all’ultimo post. Il fondoschiena della cantante, in primo piano, ha scatenato i commenti più audaci!

Annalisa stupisce tutti e mostra il posteriore. Mai vista così: “C’è l’ambulanza?” – FOTO

