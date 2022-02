Soni Bruganelli, opinionista attuale del Grande Fratello Vip non si nasconde e mostra sui social un momento di coccola personale: eccola in foto mostrarsi mentre si trucca dinanzi ad una specchiera di lusso.

Amante del lusso, la moglie del noto conduttore Paolo Bonolis è amante degli oggetti eleganti e costosi e lo specchio mostrato nella foto ne è la prova lampante. Sfoggiato su Instagram, la Bruganelli si trucca davanti ad una specchiera di ben 165mila euro, a dimostrazione del fatto che il bello deve essere mostrato.

La bionda opinionista e produttrice 47enne si sistema il Make up davanti ad una meravigliosa “Malle Coiffeuse”, un baule molto famoso firmato Louis Vuitton. Il prezzo di questo oggetto la dice lunga su quanto possa essere delicato e prezioso da avere nella propria stanza. Un pezzo d’arredamento con la presenza di cassetti con monogrammi, tre specchi e uno sgabello girevole. La Bruganelli a quanto pare non rinuncia all’acquisto di specchiere da cifre proibite per moltissime persone. Come si legge dal sito del brand: “la creazione è pensata per accompagnare con ricercata eleganza i momenti della giornata dedicata alla cura della persona”, un piacere che Sonia non riesce proprio a rinunciare.

Tutti si domandano se Sonia ha acquistato questo pezzo d’arredamento così costoso o se è stato un regalo magari del marito, fatto sta che la Bruganelli non si è mai nascosta dietro alla verità sulla sua scelta di look e vita personale, dichiarando sempre anche in diretta di condurre una vita agiata, fatta di lusso e abiti firmati.

Possiamo dire anche noi telespettatori che questo corrisponda alla verità, accendendo su canale 5 il Lunedì in prima serata quando va in onda “Grande Fratello Vip“, dove la Bruganelli indossa sempre vestiti firmati, scarpe costosissime e diamanti preziosi. Se sono suoi, in regalo o dati dalle aziende per la sponsorizzazione in televisione, questo non è di nostra conoscenza, una cosa però è sicura e cioè che tutte vorremmo avere l’occasione di avere un guardaroba come quello di Sonia: elegante e di brand lussuosi.

