Sofia Goggia, conquista la medaglia d’argento nella discesa libera, alle Olimpiadi di Pechino 2022. Dopo mesi di stop, a causa di un brutto infortunio, la Goggia ha eseguito una performance fenomenale

Tanti, i complimenti ricevuti per questo importante traguardo. Il presidente della Repubblica Mattarella, ha voluto festeggiare l’argento della sciatrice italiana, presso Palazzo Chigi: “Ho seguito Sofia Goggia, so quanti sacrifici ha fatto, a lei i miei più vivi complimenti”. Un discorso davvero emozionante; il presidente, ha concluso il suo lungo discorso, complimentandosi con tutte le atlete e gli atleti della nazionale.

Tuttavia, la medaglia d’argento della Goggia, non è stata apprezzata proprio da tutti. Nelle ultime ore, emergono delle importanti dichiarazioni da parte dell’ ex sciatrice Ninna Quaro, mamma della sciatrice Federica Brignone; quest’ultima, ha conquistato un 3° posto nella combinata alpina, la specialità che prevede due prove, una discesa e una di slalom. L’ex slalomista Quaro, ha fatto delle rivelazioni, mettendo in dubbio la reale gravità dell’infortunio subito dall’atleta Goggia. Dopo le parole della mamma di Brignone, “Striscia la Notizia” consegna il terzo Tapiro d’oro all’azzurra Sofia Goggia.

Le parole di Ninna Quaro “Dubito che si sia rotta davvero la gamba…” ed è subito Tapiro d’oro per Sofia Goggia

“Sofia è molto egocentrica ed ha una grande determinazione, nonostante questa sua dote dubito che si sia realmente rotta una gamba, perché mi sembrerebbe strano un ritorno in pista dopo solo 23 giorni“. Queste, sono state le parole dell’ex campionessa Anna Quaro, la stessa ha poi affrontato un altro discorso riguardante il rapporto burrascoso che attualmente intercorre tra le sciatrici Goggia e Brignone.

“Sofia ama stare al centro dell’attenzione: si piace, si elisa e gode da morire. Federica è invece l’esatto opposto, è timida e non le interessa l’opinione della gente, le due ragazze non si sono mai prese e non sono mai state amiche”. Dopo queste parole, Valerio Staffelli consegna il terzo tapiro d’oro alla campionessa Goggia: “Il Tapiro dovremmo darlo a lei, non a me”, cosi ha esordito l’atleta azzurra. Inoltre, Sofia ha voluto aggiungere dei chiarimenti in merito al suo rapporto con la Brignone, sostenendo che Federica è una cara compagna di squadra, ammettendo che senza la sua presenza nel suo percorso sciistico, non sarebbe diventata la sciatrice che è oggi.

Dopo le accuse ricevute da Anna Quaro, Sofia Goggia decide di replicare sportivamente, accettando così anche il terzo Tapiro d’oro.