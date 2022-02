Elisabetta Canalis, ex velina di Striscia la Notizia insieme alla sua collega Maddalena Corvaglia, è una modella italiana dalla bellezza mozzafiato. Una donna da scatti fotografici seducenti ed un fisico tonico in grado di posare per qualsiasi set.

Le sue foto sono da milioni di like sui social e il suo fascino continua negli anni a conquistare tutti: struccata e con outfit semplici la Canalis riscuote sempre un forte successo come la sua ultima foto, uno sguardo dolce e magnetico allo stesso tempo.

La bella Elisabetta è stata la compagna di molti volti noti del mondo dello spettacolo italiano e non solo, basti pensare all’attore George Clooney con cui la Canalis ha vissuto dal 2009 alle 2011 una meravigliosa storia d’amore, ma anche la storia con il calciatore Christian Vieri, attuale compagno di un’altra velina molto conosciuta, Costanza Caracciolo. Attualmente però Elisabetta è sposata con un chirurgo italo-americano Brian Perri con cui ha avuto una splendida bambina di nome Skyler Eva. La coppia vive felice a Los Angeles in una villa da sogno, ma nonostante dove risiedano, la modella continua a riscuotere grande successo anche in Italia e a dimostrare questo è stata anche la scelta fatta durante lo spot della Regione Liguria mandato in onda nelle piccole pause delle serate del Festival di Sanremo, dove il volto protagonista è stato proprio quello di Elisabetta Canalis.

Elisabetta Canalis, le sue foto scatenano il web, bellezza mozzafiato

Definire Elisabetta Canalis una bella donna è forse il minimo che si possa dire guardando le sue foto, i suoi calendari passati e le sue esperienze televisive. Una donna dai lineamenti eleganti e coinvolgenti che portano i seguaci a chiedersi se la modella si sia mai rivolta alla chirurgia estetica. Si può però confermare che Elisabetta non si è mai rifatta, qualche puntura per migliorare quello che la natura le ha donato è stata l’unica cosa a cui si è sottoposta poi tutto quello che ci appare ai nostri occhi, è autentico e a tratti invidiabile.

Oggi sono tante le ragazze che con la loro bellezza dominano il mondo dei social, fotografie con paesaggi incantevoli fanno da cornice a meravigliose creature che nel giro di pochissimo diventano virali su Instagram. Nonostante questo però ci sono bellezze che non muoiono mai e tra queste c’è ancora di sicuro la nostra Elisabetta Canalis.

