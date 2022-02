Jolanda De Rienzo, curve statuarie nel vestito aderente: “Nel blu dipinto di blu” – FOTO

Una ennesima prova di grandissima classe ed eleganza da parte di Jolanda De Rienzo, la giornalista seduce con le sue forme incontenibili

Sono numerose le giornaliste sportive molto seguite dal pubblico, non soltanto per la loro competenza ma anche per il loro notevole fascino. La bellezza femminile abbinata alla passione calcistica rappresenta un binomio indissolubile per molto appassionati, una delle più apprezzate in tal senso è Jolanda De Rienzo.

Classe 1984, napoletana, estremamente affascinante e con un grande seguito sui social. Attivissima sul proprio canale Youtube e sul suo profilo Instagram, sul quale ha quasi 350mila followers, segue con grande partecipazione le sorti della sua squadra del cuore ma in generale tutte le vicende calcistiche nazionali e internazionali. Jolanda sfoggia grandissima competenza, ma anche una bellezza mozzafiato, che però le porta non soltanto ammiratori ma anche haters.

Non mancano critiche al suo atteggiamento, cui però lei risponde sempre a testa altissima, non intendendo assolutamente mollare sul fatto che la sua femminilità non inficia la sua professionalità. Per questo, ha sempre rispedito al mittente insulti e stilettate, ed ha alzato la voce quando il suo nome è comparso in un servizio di ‘Non è l’Arena’, in cui si parlava di giornaliste diventate famose solo per il loro aspetto estetico e non per meriti professionali.

Jolanda De Rienzo, perfetta dall’alto in basso: “Ma Gabriel lo sa che ha una mamma bellissima?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda De Rienzo (@jolefiore)

Sul fatto che la sua bellezza sia da capogiro, però, ci sono davvero pochi dubbi, anche da parte degli haters più irriducibili. E Jolanda ce lo dimostra anche con il suo ultimo post, dagli studi dell’emittente locale napoletana in cui è presenza fissa.

Un lungo ed elegante abito azzurro, in onore al suo Napoli, reduce da un ottimo pareggio con il Barcellona. Sensualità davvero clamorosa, quella di Jolanda, che sfoggia un fisico slanciato e perfetto. Scollatura vertiginosa e gambe perfette che fuoriescono da una minigonna attillata sono i dettagli che attirano come sempre l’attenzione.

Gli ammiratori, come sempre, le riservano tantissimi complimenti e messaggi di adorazione. Impossibile resistere al suo fascino mediterraneo.