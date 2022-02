Melissa Satta, ‘Ciao ciao’: il VIDEO più esagerato che mai, “Portate l’ossigeno”

Melissa Satta si scatena su Instagram, il video dagli studi di Sky Sport mostra tutta la sua eleganza in un abito ultra seducente

La bellezza di Melissa Satta è davvero pazzesca e indescrivibile. L’ex di Striscia la Notizia ancora oggi è una delle veline che furono più amate di tutta la storia del programma ed è diventata una delle showgirl italiane più apprezzate.

Autentica celebrità su Instagram e non si può definirla altrimenti, visti gli oltre quattro milioni e mezzo di followers. Melissa è una icona di fascino e sensualità che pare aver fatto un patto col diavolo: passano gli anni ed è sempre uguale, anzi forse ancora più bella.

Nel suo caso, il patto potrebbe averlo fatto con il Diavolo, con la D maiuscola. Come noto, è una grande appassionata di calcio e tifosissima del Milan. Una passione che continua a esibire, dopo essere stata varie volte in passato ospite di trasmissioni sportive, al ‘Club’ di Fabio Caressa a Sky Sport.

Melissa Satta, il vestito cortissimo fa immaginare tutto: sensualità leggendaria

In questa stagione Melissa è il volto femminile principe dell’emittente satellitare. E proprio al direttore Caressa i fan si rivolgono, quasi implorando pietà: “Porta l’ossigeno!”. La Satta scatena infatti per l’ennesima volta i like e i commenti degli ammiratori, che rimangono senza parole di fronte al suo look prima di andare in onda.

Nei corridoi della redazione, Melissa sfoggia un elegantissimo tailleur rosa che incornicia alla perfezione la sua bellezza. A tempo di musica, si muove sulle note di ‘Ciao ciao’, il brano portato a Sanremo da La Rappresentante di Lista. Seducendo come sempre al primo sguardo grazie alla sua bellezza da capogiro.

L’abito evidenzia sia la scollatura che le gambe lunghissime e perfette. Vestito particolarmente corto che contribuisce a togliere il respiro. Melissa, in questo, con classe e stile è sempre stata una fuoriclasse.