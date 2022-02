Vanessa Incontrada ha stuzzicato le fantasie dei fan mostrandosi incredibile: la visione ha fatto subito il boom di like e complimenti.

Temperatura del web in rialzo grazie all’ultimo scatto condiviso su Instagram da Vanessa Incontrada. Si tratta di una foto in cui ha sfoggiato tutto il suo fascino eterno con cui ha conquistato anno dopo anno il grande pubblico.

Nata nel 1978 a Barcellona, dal 1996 vive in Italia dove è diventata una delle conduttrici e attrici più apprezzate: innumerevoli i format, le fiction e i film a cui ha preso parte raggiungendo grandi traguardi.

Oltre a tutto questo si è aggiudicata molto seguito sui social in particolare su Instagram: 2,4 milioni di follower il suo feed è un sogno a occhi aperti composto da una serie di foto mozzafiato che scatenato sempre un tripudio di like e complimenti. L’ultima ha esordito il medesimo effetto facendo gioire il pubblico.

Vanessa Incontrada: lo sguardo penetrante fa sognare

“Splendida”, “Raggio di sole”, “Bellissima”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento nei confronti di Vanessa che si leggono sotto all’ultimo post condiviso.

Si tratta di una foto da infarto in cui è ritratta in riva al mare: un primo piano in cui ha sfoggiato uno sguardo penetrante e delle labbra da sogno. A riscaldare i fan anche il tripudio di lentiggini sul suo volto, caratteristiche che l’ha resa iconica.

Capelli sciolti, subito è un tripudio di commenti in cui sono innumerevoli i complimenti per la bellezza dell’attrice. C’è chi sottolinea come illumini gli schermi con il suo ruolo interpretato nella fiction “Fosca Innocenti” in onda su Canale a partire dallo scorso 11 febbraio con quattro episodi trasmessi ogni venerdì.

Un partecipazione che si aggiunge alla lista dei suoi innumerevoli successi: nella sua carriera ha preso parte a 50 interpretazioni tra serie, pellicole e teatro e ha collaborato con ben 17 marchi vestendo i panni di testimonial.