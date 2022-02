Il Volo, la notizia inaspettata che delude tutti: per loro il fallimento più grande. Nessuno se lo aspettava

Il trio canoro pare abbia subito una battuta d’arresto pesantemente criticata dalla stampa. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Da quando hanno calcato come solisti appena bambini il palco di “Ti lascio una canzone” diretto da Antonella Clerici non si sono più lasciati, tanto che oggi sono il terzetto lirico più famoso al mondo. I primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono insieme da allora e negli anni sono diventate vere celebrità richiestissime in tutto il mondo per duettare con artisti internazionali oppure per portare il lustro italiano in giro per il arene e teatri.

Poche ore fa hanno dato però la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: nei loro canali social hanno infatti comunicato che il tour italiano organizzato in onore del grande Morricone, ed in programma per questa primavera, sarà ancora una volta slittato di qualche mese per evitare contagi legati all’emergenza sanitaria.

Sono in molti a non aver accolto questa comunicazione in modo contrariato, le critiche sono piovute per la disorganizzazione dello spettacolo. Non si tratta però della sola occasione in cui il trio è stato colpito nel vivo dalla critica musicale, in un’altra occasione la loro autostima è stata pesantemente abbassata.

Il Volo finisce ancora nel mirino, ecco cos’è successo

Questa emergenza sanitaria e la paura, nonostante la diminuzione dei contagi delle ultime settimane, di possibili ricadute per i fan de Il Volo, ha spinto l’organizzazione a slittare l’ultimo tour omaggio a Morricone. Non sarebbe la prima volta che i ragazzi starebbero al centro delle critiche, ormai sono numerose le volte in cui, forse non propriamente responsabili del disastro, hanno suscitato male lingue da parte di stampa e giornalisti.

Forse molti ricorderanno quando nel 2015 si esibirono appena 20enni all’Arena di Verona dopo aver vinto il “Festival di Sanremo” nel 2015 con il brano d’amore ‘Grande Amore’. Fu un evento eccezionale con musiche dal vivo ed un’orchestra eccezionale per l’occasione, tutto per dare lustro ai tre ragazzi vanto per l’Italia e la sua cultura canora.

Peccato che in quell’occasione la critica non si risparmiò di commentare la performance definita “poco empatica” ed in grado di raggiungere il pubblico con forti emozioni.

Pietro, Ignazio e Gianluca vennero elogiati per i loro virtuosismi tecnici ma per quanto riguardava invece la loro capacità di arrivare al cuore il voto era nullo. Nessun problema, un voto pessimo spesso serve per poter metabolizzare il colpo e ripartire ancora di più alla grande. Ed è quello che i tenori hanno fatto, oggi più forti che mai.