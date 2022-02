Regina Elisabetta positiva al covid: l’annuncio di Buckingham Palace

La Regina Elisabetta è risultata al covid: l’annuncio è arrivato da Buckingham Palace dopo quello che è accaduto al Principe Carlo negli ultimi giorni

Non sono servite a nulla le tante precauzioni. Proprio pochi giorni fa il Principe Carlo, primogenito della Regina Elisabetta e il Principe Filippo, ha rivelato alla stampa di essere positivo al covid. Pochi giorni prima, il futuro erede al trono era stato a contatto proprio con sua mamma, che nelle prossime settimane compirà ben 96 primavere.

La sovrana d’Inghilterra, proprio in questi giorni aveva deciso di tornare ad occuparsi dei suoi impegni reali. Da quando è scoppiata la pandemia, considerata la sua età e la sua importanza come figura storica, è stata messa al sicuro con numerose precauzioni. Era fondamentale preservare la salute della Regina in ogni modo per non farle contrarre il virus.

Regina Elisabetta positiva al covid: “Ha sintomi lievi”

Infatti, la sovrana, è stata a riposo negli ultimi mesi in una delle sue numerose abitazioni. Proprio poche settimane prima di Natale, aveva avuto dei problemi di salute che l’avevano portata addirittura a sottoporsi ad un ricovero. Il dottore le aveva poi consigliato di restare a riposo e così aveva fatto: solo di recente la Regina ha deciso di tornare a lavoro per prepararsi ai numerosi impegni reali che la aspettano nei prossimi giorni e settimane.

Purtroppo, niente di tutto questo potrà essere possibile. Suo figlio Carlo, che è risultato positivo al covid, pochi giorni prima era stato in contatto con lei. E, purtroppo, il contagio è stato inevitabile. Ad annunciarlo è stato Buckingham Palace, che in ogni caso ha rassicurato i sudditi con queste parole: “Continuerà a ricevere cure mediche e seguirà le appropriate linee guida“. Pare, infatti, che per il momento abbia solamente dei sintomi lievi come il raffreddore.

In ogni caso, il covid è un virus molto pericoloso in modo particolare anche per gli anziani. Speriamo solo che, le tre dosi di vaccino, possano aiutarla a rimettersi in sesto.